Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε περισσότερες από δέκα ρουκέτες από πολλαπλούς εκτοξευτήρες σήμερα το πρωί από τη Σουνάν, κοντά στην πρωτεύουσα Πιονγκγιάνγκ, προς βορειοδυτική κατεύθυνση, ανακοίνωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας.

Η εκτόξευση έγινε μία ημέρα αφότου η Νότια Κορέα, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία πραγματοποίησαν κοινές αεροπορικές ασκήσεις στην κορεατική χερσόνησο.

Ο στρατός της Νότιας Κορέας δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα όπλα που χρησιμοποιούνται από τον στρατό του Βόρειας Κορέας κατατάσσονται γενικά στην κατηγορία των βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς από τη Νότια Κορέα.

Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απαγορεύουν στη Βόρεια Κορέα τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

