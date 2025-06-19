Γιατί η Πριγκίπισσα Άννα δεν είχε ποτέ «ζεστή» σχέση με την Καμίλα

βασιλική οικογένεια της Αγγλίας έχει δώσει άφθονο υλικό για ιστορίες, δράματα και ατελείωτες κουβέντες. Μία από τις λιγότερο γνωστές αλλά πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες είναι η μάλλον «ψυχρή» σχέση ανάμεσα στην Πριγκίπισσα Άννα και τη Βασίλισσα πλέον Καμίλα.
Πολλοί υποστηρίζουν ότι η ρίζα της απόστασης ανάμεσά τους βρίσκεται σε μια παλιά ερωτική ιστορία με έναν κοινό άντρα.
Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly
Πηγή: womenonly
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.