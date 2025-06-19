Η Τουρκία έχει αυξήσει την ασφάλεια στα σύνορά της με το Ιράν καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Η πηγή του τουρκικού υπουργείου, που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, πρόσθεσε ότι η Άγκυρα συνεχίζει να αναπτύσσει ένα πολυεπίπεδο και ολοκληρωμένο σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, χρησιμοποιώντας εγχώρια παραγόμενα ραντάρ και συστήματα όπλων, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να διατηρηθεί η ετοιμότητά της σε υψηλό επίπεδο.

Ανέφερε ακόμη ότι το αεροσκάφος ταχείας αντίδρασης της Τουρκίας απογειώθηκε μετά την έναρξη επιθέσεων του Ισραήλ στο Ιράν, προσθέτοντας ότι συνεχίζει να περιπολεί τα σύνορα για πιθανές παραβιάσεις του εναέριου χώρου από το Ισραήλ.

Τέλος, σημείωσε ότι δεν έχουν παρατηρηθεί ροές παράτυπης μετανάστευσης από το Ιράν

Πηγή: skai.gr

