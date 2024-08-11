Ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ θέλει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ή τουλάχιστον, αυτό είναι το μήνυμα που μετέφεραν οι μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ στους Ισραηλινούς αξιωματούχους τις τελευταίες ημέρες ενόψει μιας κρίσιμης συνόδου κορυφής αργότερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ισραηλινή πηγή που γνωρίζει το θέμα στο CNN.

Το αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θέλει κάτι τέτοιο παραμένει ασαφές, αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.

Οι συνεργάτες του Νετανιάχου είπαν σε δημοσιογράφους και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία, ανεξάρτητα από τον αντίκτυπο στον κυβερνητικό συνασπισμό του, δήλωσαν δύο ισραηλινές πηγές. Ωστόσο, ισραηλινές πηγές ασφαλείας παραμένουν πολύ πιο σκεπτικές για την προθυμία του Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία, δεδομένης της σκληρής αντίθεσης από τους ακροδεξιούς υπουργούς του συνασπισμού του.

Η πηγή που μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «κανείς δεν ξέρει τι θέλει ο Νετανιάχου».

Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι ο Νετανιάχου πρόκειται να αντιμετωπίσει σφοδρές πιέσεις αυτή την εβδομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συμφωνήσει σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι κατέστησαν σαφές στους Ισραηλινούς ομολόγους τους ότι πιστεύουν ότι τώρα είναι η ώρα για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός προκειμένου να αποφευχθεί ένας ευρύτερος περιφερειακός πόλεμος, είπε η ισραηλινή πηγή όπως μεταδίδει το CNN.

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων, μια ισχυρή φωνή στο Ισραήλ, κάλεσε επίσης το Ισραήλ και τη Χαμάς να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και κατάπαυσης του πυρός.

Την ίδια στιγμή, οι εταίροι του συνασπισμού του Νετανιάχου έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θέλουν το Ισραήλ να συνάψει συμφωνία με τη Χαμάς.

Οι διαμεσολαβητές πρόκειται να συναντηθούν με τις διαπραγματευτικές ομάδες του Ισραήλ και της Χαμάς στο Κάιρο ή τη Ντόχα την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη με τις τεχνικές αντιπροσωπείες που εργάζονται για τις βασικές λεπτομέρειες πριν από τη συνάντηση της Πέμπτης, ανέφερε η ισραηλινή πηγή.

Οι συνομιλίες έρχονται σε μια εξαιρετικά τεταμένη στιγμή στη Μέση Ανατολή μετά τις δολοφονίες των Ισμαήλ Χανίγια και Φουαντ Σουκρ από το Ισραήλ που πυροδότησαν φόβους για αντίποινα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ευρύτερη σύγκρουση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.