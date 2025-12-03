Επίσημη αιγυπτιακή πηγή διαψεύδει τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης για το άνοιγμα τις προσεχείς ημέρες του συνοριακού περάσματος της Ράφα αποκλειστικά για την έξοδο Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η σχετική πληροφορία προήλθε από την υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Αμυνας Cogat , η οποία διευκρινίζει μάλιστα ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα θα γίνει σε συντονισμό με την Αίγυπτο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή της κρατικής υπηρεσίας ενημέρωσης της Αιγύπτου αρνήθηκε ότι υπάρχει συντονισμός ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και το Κάιρο για το θέμα και προειδοποίησε: «Αν υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος, η κίνηση θα γίνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις, τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο από τη Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται από το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ».

Νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας θα μπορέσουν να αναχωρήσουν προς την Αίγυπτο «τις προσεχείς ημέρες», κατ' εφαρμογήν μέτρου που περιλαμβάνεται στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα.

Η εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αποστολής για το πέρασμα της Ράφα δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του AFP για σχολιασμό.

Το πέρασμα της Ράφα είχε ανοίξει προσωρινά τον Ιανουάριο 2025, κατά την προηγούμενη δίμηνη εκεχειρία, για να επιτραπεί η έξοδος ορισμένων κατοίκων της Γάζας που είχαν σχετική άδεια, κυρίως για ιατρικούς λόγους, και για την είσοδο φορτηγών μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πέραν του ότι προβλέπεται από το σχέδιο Τραμπ, το άνοιγμα της Ράφα αποτελεί πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Εθνών και των ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει το συνοριακό πέρασμα από την παλαιστινιακή πλευρά από τον Μάιο 2024 και ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιείτο για «τρομοκρατικούς στόχους», κυρίως για την εισαγωγή όπλων.

Το πέρασμα της Ράφα βρίσκεται στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θύλακα, στα σύνορα με την Αίγυπτο. Συνορεύει με την έρημο του Σινά.

Η πρόσβαση από την πλευρά της Αιγύπτου είναι σημαντική για τα μέλη των διεθνών ανθρωπιστικών αποστολών και για τα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα και κυρίως καύσιμα, απαραίτητα για την καθημερινή ζωή σε μία περιοχή χωρίς ηλεκτροδότηση.

Το πέρασμα της Ράφα ήταν ένα από τα βασικά σημεία εξόδου των Παλαιστινίων που είχαν άδεια από τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία τελεί υπό καθολικό αποκλεισμό από το 2007.

Πηγή: skai.gr

