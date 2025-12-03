Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έφτασε σήμερα στο Πεκίνο για μια τριήμερη επίσημη επίσκεψη, κατόπιν πρόσκλησης του Κινέζου προέδρου Xi Jinping, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Μπριζίτ.

Το βίντεο της άφιξης του προεδρικού αεροσκάφους και η στιγμή που ανήγε ι η πόρτα και εμφανίζεται το ζεύγος Μακρόν κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, λόγω της εντελώς διαφορετικής συνθήκης από αυτή στο Ανόι του Βιετνάμ, τον περασμένο Μάιο.

Τότε ο Γάλλος πρόεδρος είχε δεχθεί το περιβόητο «χαστούκι» από το χέρι της Μπριζίτ ενώ είχε εμφανιστεί στην πόρτα του αεροσκάφους και η σκηνή έκανε αστραπιαία τον γύρο του κόσμου, ρεζιλεύοντας διεθνώς τον Μακρόν.

Αυτή τη φορά, η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική. Εμμανουέλ και Μπριζίτ εμφανίστηκαν μαζί, ήρεμοι και χαμογελαστοί ενώ η σύζυγος του Γάλλου προέδρου (αυτή τη φορά) δέχθηκε την βοήθειά του και τον έπιασε αγκαζέ για να κατεβούν τη σκάλα.

Στα τυπικά, το πρόγραμμα της επίσκεψης Μακρόν στην Κίνα περιλαμβάνει συζητήσεις για τους εμπορικούς δεσμούς (ιδιαίτερα για την αποφυγή δασμών στα γαλλικά γαλακτοκομικά προϊόντα και χοιρινά), συνεργασίες σε πράσινη τεχνολογία και ΤΝ, καθώς και πιέσεις στην Πεκίνο για να επηρεάσει τη Ρωσία προς εκεχειρία στην Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα συναντηθεί αύριο Πέμπτη με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Μεγάλο Μέγαρο του Λαού. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν και πάλι την Παρασκευή στην Τσενγκντού, στην επαρχία Σιτσουάν (νοτιοδυτικά), για μια πιο ανεπίσημη συνάντηση.

Απόψε, σε ιδιωτικό πρόγραμμα, θα επισκεφθεί τον «Κήπο του αυτοκράτορα Τσιανλόνγκ» που έχει μόλις ανακαινιστεί, στην Απαγορευμένη Πόλη, την οποία θα ακολουθήσει δείπνο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνοδεύεται από έξι υπουργούς (Εξωτερικών, Οικονομίας, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Ανώτατης Εκπαίδευσης, Πολιτισμού) και 35 επικεφαλής μεγάλων ομίλων (Aibus, EDF, Danone…) ή πιο οικογενειακών επιχειρήσεων, από είδη πολυτελείας μέχρι αγροδιατροφικά προϊόντα.

«Θέλουμε, και αυτό θα είναι το αντικείμενο της στρατηγικής συνομιλίας με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, η Ευρώπη να τύχει σεβασμού ως μεγάλος εταίρος της Κίνας», επέμεινε το Ελιζέ πριν από την επίσκεψη.

