Μεγάλο μπλακ άουτ στην Κούβα – Χωρίς ρεύμα και η Αβάνα

Δεκάδες πόλεις και χωριά χωρίς ρεύμα στα δυτικά και νότια, λόγω «μερικής κατάρρευσης» του δικτύου της χώρας - Ολικό μπλακ άουτ στην πρωτεύουσα

koyba

Χωρίς ρεύμα έχει μείνει η Αβάνα μεγάλο μέρος της δυτικής Κούβας, καθώς σημειώθηκε «μερική κατάρρευση» στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης και αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες το μπλακ άουτ έχει επηρεάσει πόλεις και χωριά, από την επαρχία Πινάρ ντελ Ρίο στη δυτική Κούβα μέχρι τη νότια πόλη Σιενφουέγος.

