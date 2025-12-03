Μεγάλο μπλακ άουτ στην Κούβα – Χωρίς ρεύμα και η Αβάνα

Χωρίς ρεύμα έχει μείνει η Αβάνα μεγάλο μέρος της δυτικής Κούβας, καθώς σημειώθηκε «μερική κατάρρευση» στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.

🔌 La Empresa Eléctrica de La Habana informó que: En la madrugada se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional de la parte occidental afectando varias provincias desde Cienfuegos hasta Pinar del Río y se produjo una afectación general en La Habana. pic.twitter.com/9aIdg3p3Vk December 3, 2025

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης και αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες το μπλακ άουτ έχει επηρεάσει πόλεις και χωριά, από την επαρχία Πινάρ ντελ Ρίο στη δυτική Κούβα μέχρι τη νότια πόλη Σιενφουέγος.

