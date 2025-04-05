«Η αγορά μίλησε», λέει η Κίνα σχολιάζοντας το sell-off στις αγορές στον απόηχο των δασμών Τραμπ

«Η αγορά μίλησε», εκτίμησε σήμερα η Κίνα απορρίπτοντας τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και καλώντας την Ουάσινγκτον σε «διαβουλεύσεις επί ίσοις όροις».

Εξάλλου πολλές κινεζικές εμπορικές ενώσεις, από κλάδους όπως η υφαντουργία, η φαρμακοβιομηχανία και τα ηλεκτρονικά είδη, εξέδωσαν σήμερα ανακοινώσεις καλώντας σε ενότητα στην αναζήτηση εναλλακτικών αγορών και προειδοποιώντας ότι οι δασμοί θα επιδεινώσουν τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

«Η αγορά μίλησε», σχολίασε ο Γκούο Ζιακούν εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Facebook σήμερα το πρωί, την οποία συνόδευε με μια φωτογραφία που έδειχνε την πτώση του αμερικανικού χρηματιστηρίου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επιπλέον δασμούς 34% στα κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα (συνολικά 54% από την αρχή του έτους), στο πλαίσιο της επιβολής νέων δασμών στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε ένα "παραθυράκι" που επέτρεπε να εισάγονται στις ΗΠΑ χωρίς δασμούς πακέτα χαμηλού κόστους από την Κίνα.

Οι κινήσεις αυτές της Ουάσινγκτον προκάλεσαν χθες Παρασκευή την αντίδραση του Πεκίνου, το οποίο ανακοίνωσε επιπλέον δασμούς 34% στα αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα και τον περιορισμό των εξαγωγών κάποιων σπάνιων γαιών, κλιμακώνοντας τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Τα χρηματιστήρια όλου του κόσμου καταποντίστηκαν χθες μετά την ανακοίνωση της Κίνας και την προειδοποίηση του Τραμπ ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πολιτική, επεκτείνοντας τις απώλειές που είχαν καταγράψει νωρίτερα μέσα την εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του Ρεπουμπλικάνου για την επιβολή νέων δασμών.

Ο δείκτης S&P κατέγραψε συνολική πτώση 9% μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα.

«Τώρα είναι η ώρα οι ΗΠΑ να σταματήσουν να κάνουν τα λάθος πράγματα και να επιλύσουν τις διαφορές με τους εμπορικούς τους εταίρους μέσω διαπραγματεύσεων επί ίσοις όροις», εκτίμησε ο Γκούο στην ανάρτησή του που έκανε στα αγγλικά.

Η κινεζική ένωση εμπόρων τροφίμων ζήτησε από την «κινεζική εισαγωγική- εξαγωγική βιομηχανία τροφίμων και γεωργικών προϊόντων να ενωθεί και να ενισχύσει τη συνεργασία προκειμένου να αναζητήσει από κοινού εγχώριες και ξένες αγορές».

Η ένωση εμπόρων μετάλλων και χημικών εκτίμησε ότι οι αμερικανικοί δασμοί «θα αυξήσουν το κόστος για τους Αμερικανούς εισαγωγείς και τους καταναλωτές, θα εντείνουν τον εγχώριο πληθωρισμό στις ΗΠΑ και θα αυξήσουν τις πιθανότητες ύφεσης στις ΗΠΑ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

