Ερντογάν: «Στη Δαμασκό οι σημαίες της Συρίας και της Τουρκίας κυματίζουν μαζί»

Στις θριαμβολογίες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι «στη Δαμασκό, στο Χαλέπι και άλλες πόλεις οι σημαίες της Συρίας και της Τουρκίας κυματίζουν μαζί» απάντησε η αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας.

«Χαιρόμαστε κάθε φορά που βλέπουμε ελεύθερη συριακή σημαία δίπλα στη δική μας ημισέληνο με το αστέρι στο Χαλέπι, τη Δαμασκό, τη Χάμα, τη Χομς, τη Νταράα και τη Μανμπίτζ» είπε χαρακτηριστικά την Τετάρτη σε ομιλία του στην ΚΟ του κόμματός του στη Βουλή ο Τούρκος πρόεδρος.

«Κοροϊδεύεις τον λαό» απάντησε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκούρ Οζέλ, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Εγώ και τώρα δεν πιστεύω όσα λένε ´´θα πάμε να προσευχηθούμε σε άλλη χώρα᾽᾽. κτλ. Είδαμε να πηγαίνει ο διοικητής της ΜΙΤ (σ.σ Ιμπραήμ Καλίν) εκεί να προσεύχεται. Δηλαδή καταντήσαμε ένας υπάλληλος του κράτους, ο διοικητής της ΜΙΤ πήγε εκ μέρους του Ερντογάν να προσευχηθεί στη Συρία μετά από 13 χρόνια; Επίσης αυτή η λογική τους... με την άλωση! Λένε πως ‘’σεβόμαστε την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας’’, αλλά μιλούν και για άλωση... Μα η άλωση σημαίνει πως τα εδάφη είναι δικά σου. Αν έγινε η άλωση της Συρίας όπως το λες, δεν έχει αλλάξει ο χάρτης μέχρι στιγμής. Αν όμως δεν έγινε η άλωση, τότε κοροϊδεύεις τον λαό. Αυτό που κάνει (σ.σ ο Ερντογάν) είναι σαν να λέει στον ψηφοφόρο ᾽᾽πεινάς, είσαι φτωχός, άνεργος, αλλά ψήφισε με άλλη μια φορά καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Ψήφισε με άλλη μια φορά αλλιώς θα υποστείλουν τη σημαία μας, ή δεν θα ακούς το κάλεσμα του ιμάμη, ή θα διχοτομηθεί η πατρίδα μας’’. Αυτό είναι μια μέθοδος που πείθει τον λαό να παραμένει φτωχός» επισήμανε ο Οζέλ.

Πηγή: skai.gr

