Λαβρόφ: «Θεμιτή» η ανησυχία της Τουρκίας για την κατάσταση ασφαλείας στα σύνορα με τη Συρία

Κατανοούμε τη θεμιτή ανησυχία της Τουρκίας για την κατάσταση ασφαλείας στα σύνορα με τη Συρία τόνισε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο νέος επικεφαλής της Συρίας (Αχμέντ αλ Σάρα – Μοχάμεντ αλ Γκολάνι) χαρακτήρισε τις σχέσεις με τη Ρωσία «μακροχρόνιες και στρατηγικές», συμμεριζόμαστε αυτή την αξιολόγηση τόνισε ο Λαβρόφ.



Ο βοηθός εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με τη νέα κυβέρνηση της Συρίας τόσο σε διπλωματικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο.



Σημειώνεται ότι η Ρωσία ήθελε να βρίσκεται κοντά στους Κούρδους, ώστε να μη φαίνεται πως βρίσκεται στη Συρία μόνο για να στηρίξει το καθεστώς Άσαντ, αλλά να είναι σε θέση να επικαλείται έναν διαμεσολαβητικό ρόλο.

Ουκρανικό

«Χρειαζόμαστε τελικές νομικές συμφωνίες που θα καθορίσουν όλες τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας» ανέφερε εξάλλου για το ουκρανικό ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία δεν βλέπει κανένα νόημα σε μια «αδύναμη» κατάπαυση του πυρός για να παγώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά η Μόσχα θέλει μια νομικά δεσμευτική συμφωνία για μια διαρκή ειρήνη που θα διασφάλιζε την ασφάλεια τόσο της Ρωσίας όσο και των γειτόνων της, υποστήριξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών για το ουκρανικό.

«Μια εκεχειρία είναι ένας δρόμος προς το πουθενά», είπε ο Λαβρόφ, προσθέτοντας ότι η Μόσχα υποψιάζεται ότι μια τόσο αδύναμη εκεχειρία θα χρησιμοποιηθεί απλώς από τη Δύση για να επανεξοπλίσει την Ουκρανία. «Χρειαζόμαστε τελικές νομικές συμφωνίες που θα καθορίσουν όλες τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και, φυσικά, των νόμιμων συμφερόντων ασφάλειας των γειτόνων μας», είπε χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ. Πρόσθεσε ότι η Μόσχα επιθυμεί τα νομικά έγγραφα να συντάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται «η αδυναμία παραβίασης αυτών των συμφωνιών».

Η Ουκρανία πρέπει να διεξαγάγει εκλογές εάν θέλει έναν νόμιμο πρόεδρο, είπε ακόμα ο Λαβρόφ.



Η Ρωσία ακούει μηνύματα από την ομάδα του Τραμπ για ενδιαφέρον της για επανέναρξη του διαλόγου, αυτό είναι «λογικό και φυσιολογικό», σημείωσε ο Ρώσος αξιωματούχος. «Το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση των επαφών με τη Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να γίνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες τις διέκοψαν μετά την έναρξη της ‘’ειδικής επιχείρησης’’» ξεκαθάρισε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.



Πηγή: skai.gr

