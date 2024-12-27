Ρωσία: Βίντεο με τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με 1 νεκρό σε υπόγεια σήραγγα στη Μόσχα

Τρομακτικό αυτοκινητικό δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μόσχα.



Ένα λευκό όχημα μάρκας Lexus είχε παρκάρει για άγνωστους λόγους στην υπόγεια σήραγγα Λεφόρτοβο στη ρωσική πρωτεύουσα, με έναν νεαρό να φαίνεται να προσπαθεί να τη διασχίσει την ώρα που περνάει αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα, με συνέπεια το τρομακτικό δυστύχημα, με έναν νεκρό, και έναν τουλάχιστον τραυματία.

Προσοχή σκληρές εικόνες:



🗣Крупная авария в Лефортовском тоннеле в Москве.

1 человек погиб pic.twitter.com/35XYxrJVfv — Сергей Дорожный (@angelys667) December 26, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.