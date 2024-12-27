Λογαριασμός
Βίντεο – H στιγμή τρομακτικού αυτοκινητικού δυστυχήματος με έναν νεκρό σε υπόγεια σήραγγα στη Μόσχα

Μια Lexus είχε παρκάρει για άγνωστους λόγους στη σήραγγα στη ρωσική πρωτεύουσα, με έναν νεαρό να προσπαθεί να περάσει απέναντι - Προσοχή σκληρές εικόνες 

Ρωσία: Βίντεο με τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με 1 νεκρό σε υπόγεια σήραγγα στη Μόσχα

Τρομακτικό αυτοκινητικό δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μόσχα.

Ένα λευκό όχημα μάρκας Lexus είχε παρκάρει για άγνωστους λόγους στην υπόγεια σήραγγα Λεφόρτοβο στη ρωσική πρωτεύουσα, με έναν νεαρό να φαίνεται να προσπαθεί να τη διασχίσει την ώρα που περνάει αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα, με συνέπεια το τρομακτικό δυστύχημα, με έναν νεκρό, και έναν τουλάχιστον τραυματία. 

Προσοχή σκληρές εικόνες:
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: τροχαίο δυστύχημα Ρωσία Μόσχα
