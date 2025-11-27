Η Αγκυρα ανακοίνωσε ότι ξεκινά την κατασκευή αντιτορπιλικού, στο πλαίσιο του «Ατσάλινου Θόλου»

Η Τουρκία ανακοίνωσε σήμερα ότι εργολάβοι ξεκίνησαν τη ναυπήγηση ενός αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας, προσθέτοντας πως το πλοίο αυτό θα αποτελέσει τμήμα του σχεδιαζόμενου αντιαεροπορικού αμυντικού συστήματος πολλαπλών επιπέδων «Ατσάλινος Θόλος» της χώρας.

Η Τουρκία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ η οποία έχει αυξήσει τα τελευταία χρόνια την παραγωγή της αμυντικής βιομηχανίας της και έχει μειώσει την εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές, ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει τον Ατσάλινο Θόλο της, παρόμοιο με το σύστημα «Σιδερένιος Θόλος» του Ισραήλ.

Χθες, Τετάρτη, η τουρκική Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών, η ανώτατη αρχή αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, ανακοίνωσε πως οι τουρκικές εταιρίες του αμυντικού τομέα υπέγραψαν συμβόλαια ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να ενισχύσουν και να αναπτύξουν τον Ατσάλινο Θόλο.

«Η κατασκευή του πρώτου κομματιού του πρώτου πλοίου στο πλαίσιο του 'Προγράμματος Αντιτορπιλικού Αντιαεροπορικής Άμυνας TF-2000' έχει ξεκινήσει στη Ναυτική Διοίκηση Ναυπηγείων της Κωνσταντινούπολης», ανέφερε το υπουργείο στην εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Το πλοίο μας, που είναι τμήμα του Ατσάλινου Θόλου, θα ναυπηγηθεί το ταχύτερο δυνατό, και θα έχει σημαντική συμβολή στις ικανότητές μας αντιαεροπορικής άμυνας» πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα «Ατσάλινος Θόλος» περιλαμβάνει 47 συστατικά στοιχεία, από ραντάρ και πυραύλους μέχρι ηλεκτρο-οπτικούς αισθητήρες, κέντρα διοίκησης και ελέγχου και στοιχεία αντιαεροπορικής άμυνας διαφόρων βεληνεκών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

