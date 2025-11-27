Λογαριασμός
 Στρατιωτικό πραξικόπημα στη Γουινέα-Μπισάου, τρεις μέρες μετά τις προεδρικές εκλογές

Οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί καθαίρεσαν τον αμφιλεγόμενο πρόεδρο Εμπαλό, ανέστειλαν τους θεσμούς, έκλεισαν τα σύνορα και επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας.

γουινεα μπισαου

Ο στρατός έχει καταλάβει την εξουσία με πραξικόπημα στη Γουινέα-Μπισάου, λίγες ημέρες μετά τις αμφιλεγόμενες προεδρικές εκλογές. 

 Ο πρόεδρος Ούμαρο Εμπαλό έχει συλληφθεί από τους πραξικοπηματίες, αν και η κυβέρνησή του επέζησε δύο προηγούμενες απόπειρες πραξικοπήματος.

Ο ίδιος δήλωσε στο France 24 TV: «Έχω καθαιρεθεί».

Ο Εμπαλό ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών αφού η αντιπολίτευση είχε αποκλειστεί από τη διαδικασία. 

Η Στρατιωτική Διοίκηση για την Αποκατάσταση της Τάξης, όπως αυτοαποκαλούνται οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί, ανέστειλαν τους θεσμούς, έκλεισαν τα σύνορα και επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας.

Στόχος της ανάληψης της εξουσίας είναι να αποτρέψουν εγχώριους και ξένους πολιτικούς, αλλά και ένα γνωστό βαρόνο ναρκωτικών, από το να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα και να χειραγωγήσουν τα αποτελέσματα των εκλογών.

