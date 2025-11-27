Ο στρατός έχει καταλάβει την εξουσία με πραξικόπημα στη Γουινέα-Μπισάου, λίγες ημέρες μετά τις αμφιλεγόμενες προεδρικές εκλογές.

Ο πρόεδρος Ούμαρο Εμπαλό έχει συλληφθεί από τους πραξικοπηματίες, αν και η κυβέρνησή του επέζησε δύο προηγούμενες απόπειρες πραξικοπήματος.

Ο ίδιος δήλωσε στο France 24 TV: «Έχω καθαιρεθεί».

The military has seized power in a coup in Guinea-Bissau. President Umaro Embaló has been arrested after a disputed election.



The opposition was disqualified from contesting.



He dissolved the Parliament for 2 years.



His administration survived two previous coup attempts. pic.twitter.com/9ZLPxErOED — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) November 26, 2025

Ο Εμπαλό ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών αφού η αντιπολίτευση είχε αποκλειστεί από τη διαδικασία.

Η Στρατιωτική Διοίκηση για την Αποκατάσταση της Τάξης, όπως αυτοαποκαλούνται οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί, ανέστειλαν τους θεσμούς, έκλεισαν τα σύνορα και επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας.

Guinea Bissau 🇬🇼: full statement of Bregadier general Denis N'Canha in which he announces the military has taken full control of the country. pic.twitter.com/uUJtxXXocw — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 26, 2025

Στόχος της ανάληψης της εξουσίας είναι να αποτρέψουν εγχώριους και ξένους πολιτικούς, αλλά και ένα γνωστό βαρόνο ναρκωτικών, από το να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα και να χειραγωγήσουν τα αποτελέσματα των εκλογών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.