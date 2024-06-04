Η AfD στο χαμηλότερο δημοσκοπικό επίπεδο του τελευταίου χρόνου

Στο χαμηλότερο δημοσκοπικό σημείο της εδώ και έναν χρόνο βρίσκεται η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), η οποία, υπό το βάρος των συνεχών αποκαλύψεων και σκανδάλων για σχέσεις με νεοναζί, αλλά και κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας και της Κίνας, χάνει πλέον και την δεύτερη θέση από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση του Ινστιτούτου ΙNSA για λογαριασμό της εφημερίδας BILD, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) διατηρεί το σαφές προβάδισμά της με 30,5% χωρίς μεταβολή από την προηγούμενη μέτρηση και ακολουθεί το SPD με 16% (+1).

Η AfD χάνει 1,5 μονάδα και περιορίζεται στο 15,5%, μπροστά από τους Πράσινους οι οποίοι παραμένουν στο 12%. Οι Φιλελεύθεροι (FDP) εξακολουθούν να βρίσκονται στο εκλογικό όριο του 5% και η «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) κερδίζει 7,5% (+0,5).

Όπως σχολιάζει ο επικεφαλής του INSA Χέρμαν Μπίνκερτ, «σε σύγκριση με την κορύφωση των ποσοστών της τον Ιανουάριο του 2024, η AfD έχει χάσει έναν στους τρεις ψηφοφόρους», ενώ βρίσκεται στο επίπεδο που βρισκόταν τον Μάρτιο του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

