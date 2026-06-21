Μια πολύ σπουδαία κίνηση προσπαθεί να κάνει ο Άρης. Σύμφωνα με την έγκυρη ιταλική εφημερίδα της Μπολόνια, «Resto del Carlino», οι Θεσσαλονικείς έχουν κάνει πρόταση 2 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο στον Ματ Μόργκαν, που μένει ελεύθερος από τη Βίρτους. Πράγματι, επιβεβαιώνεται πως ο Αμερικανός άσος είναι έτοιμος να υπογράψει, ακόμη και μέσα στη μέρα.

Ο 29χρονος γκαρντ (1,88μ.) πρωταθλητής Ιταλίας πέρσι και το 2024 μέλος της καλύτερης πεντάδας του EuroCup, είχε φέτος 13,5 πόντους, 2,2 ασίστ, 1,6 ριμπάουντ και 12,2 στην αξιολόγηση σε 19:56 κατά μέσο όρο σε 34 εμφανίσεις στην EuroLeague.

«Ο Άρης , ο οποίος επιχειρεί να χτίσει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρότζεκτ, έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Θεσσαλονικείς εμπιστεύτηκαν τα ηνία της ομάδας στον Βασίλη Σπανούλη και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν καταθέσει στον παίκτη μια ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση διάρκειας δύο ετών, συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να τον πείσουν να αφήσει την Μπολόνια», αναφέρουν οι Ιταλοί.

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