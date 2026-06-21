Στενό του Ορμούζ: Οι ναυτιλιακές δεν ρισκάρουν μετά τη νέα απειλή της Τεχεράνης

Οι ναυτιλιακές εταιρείες παραμένουν επιφυλακτικές ως προς την αποστολή των πλοίων τους μέσω του Στενού του Ορμούζ, εν μέσω αντικρουόμενων μηνυμάτων σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και του φόβου για την ύπαρξη δεκάδων ναρκών.

Το καθεστώς της ζωτικής σημασίας ναυτιλιακής οδού θα βρεθεί στην ατζέντα των συνομιλιών που πρόκειται να διεξαχθούν μεταξύ των δύο πλευρών στην Ελβετία αργότερα σήμερα.

Μετά την αύξηση της κυκλοφορίας την περασμένη εβδομάδα, η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε το Σάββατο ότι θα κλείσει εκ νέου το Στενό, επικαλούμενη ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ «δεν εφάρμοσαν» την πρώτη ρήτρα της προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «σαφή παραβίαση των δεσμεύσεών τους» και ανακοίνωσε ότι «το Στενό του Ορμούζ θα κλείσει για τη διέλευση πλοίων», σε ανακοίνωση που μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν επικαλέστηκε σήμερα στρατιωτική πηγή, σύμφωνα με την οποία το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό και το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δεν έχει εκδώσει άδεια για τη διέλευση κανενός πλοίου μέχρι νεωτέρας.



Πηγή: skai.gr

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