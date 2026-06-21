Ο Βανς απέφυγε ερωτήσεις για τον Νετανιάχου πριν τη συνάντηση με τους διαμεσολαβητές του Πακιστάν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά την έναρξη των διμερών συνομιλιών με τους διαμεσολαβητές του Πακιστάν στην Ελβετία, ενόψει των επαφών με Ιρανούς αξιωματούχους που αναμένονται αργότερα σήμερα.

Ο Βανς δεν προχώρησε σε επίσημες δηλώσεις, περιορίστηκε ωστόσο να ευχαριστήσει την πακιστανική αντιπροσωπεία για την παρουσία της στο θέρετρο Μπούργκενστοκ, κοντά στη Λουκέρνη. Δεν απάντησε όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε ποιο είναι το μήνυμά του προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η στάση του Αμερικανού αντιπροέδρου καταγράφεται σε μια περίοδο αυξανόμενης δυσφορίας της κυβέρνησης Τραμπ για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στον Λίβανο. Η Ουάσινγκτον έχει προειδοποιήσει ότι η κλιμάκωση των πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ υπονομεύει τις εύθραυστες συνομιλίες εκεχειρίας με την Τεχεράνη.

Ο Βανς δήλωσε χθες στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενδέχεται να έχουν «διαφορετική προσέγγιση ως προς τον τρόπο επίτευξης» των στόχων που σχετίζονται με τον τερματισμό της βίας στο Ιράν.

Νωρίτερα, είχε επιμείνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι «ο μόνος αρχηγός κράτους σε ολόκληρο τον κόσμο που δείχνει συμπάθεια προς το έθνος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή».

Παράλληλα, έστειλε σαφή προειδοποίηση προς την ισραηλινή κυβέρνηση, λέγοντας: «Αν ήμουν στο υπουργικό συμβούλιο της ισραηλινής κυβέρνησης, ίσως να μην επιτιθόμουν στον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει οπουδήποτε στον κόσμο».



Πηγή: skai.gr

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