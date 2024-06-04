Μόλις δύο μήνες απομένουν για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι και χιλιάδες άστεγοι απομακρύνθηκαν από την πρωτεύουσα της Γαλλίας στο πλαίσιο μιας επιχείρησης «καθαρισμού», σύμφωνα με τους ακτιβιστές.

Σε αυτούς που μετακινήθηκαν περιλαμβάνονται αιτούντες άσυλο, καθώς και οικογένειες με παιδιά που βρίσκονται ήδη σε επισφαλή και ευάλωτη κατάσταση, ανέφερε η συλλογικότητα Le Revers de la Médaille, η οποία εκπροσωπεί 90 ενώσεις, σε έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Δευτέρα.

Η αστυνομία πιέζει επίσης τους εργαζόμενους της βιομηχανίας του σεξ και τους τοξικομανείς, αφαιρώντας τους από τα συνηθισμένα δίκτυα στα οποία θα μπορούσαν να λάβουν μιας ζωτικής σημασίας για εκείνους υγειονομική περίθαλψη και υποστήριξη. «Η περιοχή Île-de-France έχει αδειάσει από κάποιους από τους ανθρώπους που θεωρούνται ανεπιθύμητοι», κατέληξε.

Η συλλογική οργάνωση είπε ότι οι απελάσεις και η διάλυση σκηνών μέσα και γύρω από την πόλη είχαν ενταθεί από τον Απρίλιο του περασμένου έτους και 12.545 άνθρωποι είχαν μετακινηθεί τους τελευταίους 13 μήνες.

Ο Paul Alauzy, συντονιστής για την παρακολούθηση της υγείας στους Γιατρούς του Κόσμου κατηγόρησε τις αρχές για «κοινωνική εκκαθάριση» του πιο επισφαλούς πληθυσμού της πόλης, προκειμένου το Παρίσι να «εμφανιστεί στο πιο κολακευτικό δυνατό φως» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είπε ότι οι άνθρωποι μεταφέρονταν με λεωφορεία σε προσωρινά περιφερειακά κέντρα που δημιουργήθηκαν πέρυσι ως βραχυπρόθεσμη λύση για το πρόβλημα.

«Κρύβουν τη δυστυχία κάτω από το χαλί», είπε. «Αν αυτή ήταν πραγματικά μια αξιοπρεπής λύση στο πρόβλημα, οι άνθρωποι θα πάλευαν να μπουν στα λεωφορεία, αλλά δεν είναι. Είμαστε στη διαδικασία να κάνουμε τη ζωή αδύνατη για αυτούς τους ανθρώπους και αυτούς που τους υποστηρίζουν».

Η συλλογικότητα είπε ότι χρειάζονταν τουλάχιστον 20.000 σπίτια σε ολόκληρη τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων 7.000 στην περιοχή Île-de-France, για να δοθεί μια μακροπρόθεσμη λύση για τους άστεγους. Το Δημαρχείο του Παρισιού είχε καταλήξει σε ένα σχέδιο για την παροχή 1.000 επειγουσών θέσεων, αλλά δεν είχε ακόμη εγκριθεί από τον νομάρχη, τον εκπρόσωπο της πολιτείας, πρόσθεσε.

Η έκθεση χαρακτήρισε την κοινωνική κάθαρση ως «παρενόχληση, εκδίωξη και εξαφάνιση πληθυσμών που κατηγοριοποιούνται από τις δημόσιες αρχές ως ανεπιθύμητοι από τους χώρους όπου διεξάγονται οι Αγώνες… Αυτός ο καθαρισμός βασίζεται σε μια διπλή προσέγγιση διασποράς για να αποφευχθεί η δημιουργία άτυπων οικισμών που θα ήταν πολύ ορατοί και η απομάκρυνση από το αστικό συγκρότημα του Παρισιού εκείνων των ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ επισφαλή κατάσταση και που ενδέχεται να καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο στο σε καθημερινή βάση. Αν και αυτές οι δημόσιες πολιτικές εφαρμόζονται εδώ και πολλά χρόνια, ορισμένοι δείκτες μας κάνουν να πιστεύουμε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες λειτουργούν ως επιταχυντής».

Η Άν Ινταλγκό, η δήμαρχος του Παρισιού, είπε ότι το δημαρχείο ζήτησε από την κυβέρνηση να καταλήξει σε ένα αξιόπιστο σχέδιο για τη στέγαση των εκτιμώμενων 3.600 ανθρώπων που ζουν στους δρόμους της πρωτεύουσας «εδώ και χρόνια». Πέρυσι επέμεινε ότι κανείς δε θα αναγκαζόταν να φύγει από την πόλη.

«Είμαι θυμωμένη για το γεγονός ότι το θέμα αυτό φορτώνεται στην πόλη επειδή δεν είναι ο ρόλος ή η ευθύνη μας και ήδη κάνουμε περισσότερα από αυτό που μας αναλογεί για την εξεύρεση επείγουσας στέγασης για ευάλωτους ανθρώπους. Κάθε εβδομάδα βάζουμε οικογένειες σε σπίτια», δήλωσε Άν Ινταλγκό.

Σε συνέντευξη Τύπου τον Απρίλιο, ο Πιερ Ραμπαντάν, πρώην Γάλλος διεθνής ράγκμπι και νυν αντιδήμαρχος αρμόδιος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είπε ότι το πρόβλημα είναι ο αριθμός των αστέγων που ζουν στους δρόμους του Παρισιού και όχι οι Αγώνες.

Η Léa Filoche, η αντιδήμαρχος αρμόδια για την αλληλεγγύη, τη στέγαση έκτακτης ανάγκης και την προστασία των προσφύγων, δήλωσε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους Ολυμπιακούς Αγώνες και επέρριψε την ευθύνη στην κυβέρνηση.

«Η στέγαση έκτακτης ανάγκης είναι ευθύνη του κράτους», είπε. «Συζητάμε γι' αυτό με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης για περισσότερο από ένα χρόνο για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Αρχικά είπαν ότι θα καταλήξουν σε 400 θέσεις, μετά 200, τώρα έχουν μειωθεί σε 80. Καταλήξαμε σε ένα σχέδιο για τη δημιουργία 1.000 επειγουσών θέσεων, το απέρριψαν μας είπαν ότι δεν είχαν χρήματα. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αλλά το σύστημα είναι κορεσμένο» καταλήγει.

