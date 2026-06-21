Αν δεν ήμουν ανάπηρη, θα με ερωτευόσουν;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η παράσταση «Bodies we fall for» στο θέατρο tak του Βερολίνου είναι η πρώτη κυπριακή παραγωγή με δημιουργική προσβασιμότητα, σχεδιασμένη για άτομα με οπτική, ακουστική και κινητική αναπηρία.

Η περφόρμανς εξερευνά τον έρωτα ως μια πράξη διεκδίκησης και αντίστασης, εστιάζοντας στην πρόσβαση, τη συμπερίληψη, την αυτοδιάθεση και την ποικιλία των σωματικοτήτων, υπερβαίνοντας τα στερεότυπα των παραδοσιακών αφηγήσεων.

Το έργο επιδιώκει να δώσει φωνή σε «άλλους έρωτες», που μέχρι τώρα ήταν αόρατοι ή περιθωριοποιημένοι, προβάλλοντας τον έρωτα ως ανθρώπινο δικαίωμα και βαθιά πολιτική πράξη.

Bodies we fall for – Αν δεν ήμουν ανάπηρη, θα με έβρισκες ελκυστική; Αν δεν ήμουν ανάπηρη, θα με μπλόκαρες στα apps γνωριμιών; Αν δεν ήμουν ανάπηρη, θα παρακολουθούσες αυτήν την παράσταση;Για όλα υπάρχει μία πρώτη φορά. Ισχύει. Πρόσφατα παρακολούθησα για πρώτη φορά στο θέατρο tak στο Κρόιτσμπεργκ του Βερολίνου μία παράσταση με δημιουργική προσβασιμότητα, μία περφόρμανς προσβάσιμη σε άτομα με οπτική, ακουστική και κινητική αναπηρία. Το «Bodies we fall for» σε κείμενο της συγγραφέως και περφόρμερ Νάγιας Τ. Καρακώστα και σε σκηνοθεσία της Έλενας Σωκράτους είναι η πρώτη παράσταση κυπριακής παραγωγής που σχεδιάστηκε εξαρχής με γνώμονα τη δημιουργική προσβασιμότητα. Μια προσβάσιμη και συμπεριληπτική περφόρμανς ντοκουμέντο που μιλά για τον έρωτα. Όχι όμως για τον έρωτα όπως τον ξέρουμε από ταινίες, σειρές, βιβλία και ποιήματα. Όχι στερεοτυπικά ή ποιητικά με τα λόγια του Ελύτη.



Η παράσταση μιλά για τους έρωτες που έχουν το χρώμα της διεκδίκησης, της επανάστασης, της πρόσβασης, της συμπερίληψης, της αυτοδιάθεσης και του ουράνιου τόξου. Γιατί ο έρωτας είναι ανθρώπινο δικαίωμα και βαθιά προσωπική, αλλά συνάμα πολιτική πράξη αντίστασης. Και έχει το σχήμα όλων των σωματικοτήτων.

Πηγή: Deutsche Welle

«Θέλουμε να μιλήσουμε για εκείνους τους άλλους έρωτες […] να επαναστατήσουμε για αυτούς τους άλλους έρωτες. Αυτούς τους έρωτες που όλοι μας αξίζουμε. Αυτούς τους έρωτες που μιλούν για αόρατα σώματα και εκείνους τους έρωτες των οποίων η δραματουργία μόλις τώρα γράφεται».Στο «Bodies we fall for» οι δύο περφόρμερ – η Νάγια Τ. Καρακώστα και η Παναγιώτα Ζιντίλη aka ροζ – μιλούν και μοιράζονται την ωμή, προσβάσιμη, συμπεριληπτική και βαθιά προσωπική αλήθεια τους για τον έρωτα και τη σεξουαλικότητα της γενιάς τους με χιούμορ, σαρκασμό, τρυφερότητα και σοκαριστική ειλικρίνεια. Βασισμένη σε αληθινές συνεντεύξεις, η περφόρμανς ντοκουμέντο θέτει ερωτήματα όπως «Πώς ερωτευόμαστε; Πώς φλερτάρουμε; Πώς λειτουργούν τα dating apps; Τι σημαίνει βγαίνω ραντεβού; Πώς γνωρίζω άτομα;». Αλλά κυρίως: Έχουν όλες οι σωματικότητες ισότιμη πρόσβαση στον έρωτα;Δημιουργική προσβασιμότηταΣτην παράσταση η προσβασιμότητα δεν αποτελεί προσθήκη, αλλά ενσωματώνεται ως βασικό δομικό και αισθητικό στοιχείο της ίδιας της δραματουργίας, αποτελώντας έτσι μια ανεξάρτητη γλώσσα σκηνικής έκφρασης. Η παράσταση είναι προσβάσιμη σε άτομα με ακουστική αναπηρία μέσω υπέρτιτλων που αποτελούν μέρος του σκηνικού και σε άτομα με οπτική αναπηρία με στοιχεία ακουστικής περιγραφής. Η διερμηνέας της νοηματικής γλώσσας είναι ενταγμένη μέσα στη σκηνή και στη δράση, συμμετέχοντας σε διάλογο με τις περφόρμερ. Αποσπάσματα των αφηγήσεων των συνεντευξιαζόμενων ατόμων παρουσιάζονται υποτιτλισμένα σε βιντεοοθόνη στη σκηνή.Πόσο προσβάσιμος είναι τελικά ο έρωτας;Το «Bodies we fall for» δεν δίνει απαντήσεις, παρά μόνο θέτει ερωτήματα και προσφέρει τροφή για σκέψη. Η αναπηρία είναι και πολιτικό ζήτημα και τα άτομα με αναπηρία συναντούν καθημερινά εμπόδια στις μετακινήσεις τους. Αυτά τα εμπόδια καθορίζουν και τις ζωές τους. Το «Bodies we fall for» θίγει το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, όταν η κοινωνία ουσιαστικά καθιστά τα άτομα ανάπηρα. Οι άνθρωποι με αναπηρία αντιπροσωπεύουν το 16% του παγκόσμιου πληθυσμού. Για να είναι προσβάσιμος ο έρωτας, για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να ερωτευθούν, θα πρέπει πρωτίστως να διεκδικήσουμε πιο προσβάσιμες κοινωνίες, πιο προσβάσιμες πόλεις, έτσι ώστε να υπάρχουν όλα τα σώματα στον δημόσιο χώρο, να μην υπάρχουν «ορατά» και «αόρατα» σώματα.Ας αποθεώσουμε, λοπόν, όλα τα πλάσματα, όλες τις σωματικότητες, όλους τους έρωτες –επειδή «αν δεν είμαστε όλοι ελεύθεροι να ερωτευθούμε, τότε κανένας δεν είναι ελεύθερος».Το «Bodies we fall for», έχει παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ παραστατικών τεχνών, όπως: Unithea (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Viadrina – Ιούνιος 2025, Γερμανία), Women’s Voices (Λάρνακα –Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030 – Μάρτιος 2024, Κύπρος), Beyond DisDance (Πολυχώρος Συνεργείο – Ιανουάριος 2024, Κύπρος). Η sold out παράσταση της 5ης Ιουνίου πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Τμήματος της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.