Η άνοδος της ακροδεξιάς στις χθεσινές ευρωπαϊκές εκλογές προκαλεί τριγμούς στις εθνικές κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας, με την πρώτη να βρίσκεται ήδη σε πορεία εκλογών και τη δεύτερη να τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Άλμα στο κενό χαρακτηρίζουν αρκετοί την απόφαση του Γάλλου προέδρου να προκηρύξει εκλογές μετά τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν με διπλάσιο ποσοστό από εκείνο του Εμάνουελ μακρόν.

Ο Μακρόν, προκηρύσσοντας τις εκλογές, κατέστησε σαφή την άποψή του ότι η Γαλλία βρίσκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι.

Για απόφαση υψηλού ρίσκου έκαναν λόγο από την πρώτη στιγμή κυβερνητικά στελέχη, μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών, Μπρούνο Λεμέρ προειδοποίησε ότι η ψηφοφορία σε δύο γύρους, που θα ξεκινήσει στις 30 Ιουνίου, θα μπορούσε να έχει «τις πιο σοβαρές συνέπειες» στη σύγχρονη γαλλική ιστορία.

Στη γειτονική Γερμανία, οι Σοσιαλδημοκράτες του Καγκελάριου, Όλαφ Σολτς, υπέστησαν επίσης βαριά ήττα από τη συντηρητική αντιπολίτευση, με τον ίδιο ωστόσο να αποκλείει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.

Ο συντηρητικός πρωθυπουργός του CSU της Βαυαρίας, Markus Söder, δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς ουσιαστικά έχει τελειώσει και πρέπει να ακολουθήσει το γαλλικό παράδειγμα.

Η διεξαγωγή εκλογών δεν προβλέπεται στη Γερμανία μέχρι το 2025, αλλά ο κ. Söder είπε ότι «η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή».

Ο σύμμαχος του Μακρόν, Γιάελ Μπράουν-Πιβέτ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, είπε ότι υπήρχε μια εναλλακτική λύση απέναντι στις νέες εκλογές, η οποία περιελάμβανε ένα κυβερνητικό σύμφωνο, αλλά δεν αποτέλεσε επιλογή του προέδρου καθώς χωρίς πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, η κυβέρνηση βασίζεται στην υποστήριξη άλλων κομμάτων για την ψήφιση των νόμων.

Την απογοήτευσή της για την προκήρυξη εκλογών εξέφρασε επίσης η σοσιαλίστρια δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, καθώς η ψηφοφορία θα διεξαχθεί τρεις εβδομάδες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το κόμμα Renew του Μακρόν συγκέντρωσε λιγότερο από το 15% των ψήφων την Κυριακή, ενώ η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση (RN) της Μαρίν Λεπέν και του νεαρού ηγέτη Τζόρνταν Μπαρντέλα, εξασφάλισε περισσότερο από 31%.

Η απόφαση για τη διεξαγωγή νέων εκλογών προκάλεσε σοκ σε όλο το πολιτικό φάσμα, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για μια βιαστικά οργανωμένη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν κορυφαίοι ηγέτες της Εθνικής Συσπείρωσης και η Μαριόν Μαρεσάλ από το αντίπαλο ακροδεξιό κόμμα Reconquête.

Ο Πρόεδρος Μακρόν συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Γερμανό Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στο γαλλικό χωριό Oradour-sur-Glane, για να τιμήσει την 80ή επέτειο από τη ναζιστική σφαγή στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν τα στρατεύματα των SS δολοφόνησαν 643 χωρικούς το 1944.

Ο Πρόεδρος Σταϊνμάιερ είπε ότι ήταν σωστό την επομένη των ευρωπαϊκών εκλογών οι Ευρωπαίοι να μην ξέχασαν ποτέ τη ζημιά που προκάλεσε ο εθνικισμός και το μίσος: «Ας μην ξεχνάμε ποτέ το θαύμα της συμφιλίωσης που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ήρθε δεύτερη στις ευρωεκλογές της Κυριακής, μπροστά από τα τρία κόμματα της κυβέρνησης συνασπισμού του Σολτς, παρά τη σειρά σκανδάλων που αφορούσαν τους δύο κορυφαίους υποψηφίους του AfD.

Οι νεοεκλεγείς ευρωβουλευτές του AfD ψήφισαν υπέρ του αποκλεισμού του κορυφαίου υποψηφίου Maximilian Krah από την αντιπροσωπεία τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από έρευνα που διεξήχθη εναντίον του για φερόμενες σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα.

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Μακρόν πρόκειται να συναντήσει τόσο τον Όλαφ Σολτς όσο και την Ιταλίδα Τζόρτζια Μελόνι στη σύνοδο κορυφής της G7 αυτή την εβδομάδα στην ιταλική περιοχή της Απουλίας.

Οι τρεις ηγέτες είναι πιθανό όχι μόνο να συζητήσουν το αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής ψηφοφορίας της Κυριακής, αλλά και αν θα στηρίξουν την προσπάθεια της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να κερδίσει μια δεύτερη θητεία ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Τζόρζτια Μελόνι δήλωσε στο ιταλικό ραδιόφωνο τη Δευτέρα ότι είναι «πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για δεύτερη θητεία» για τη σημερινή επικεφαλής της Επιτροπής.

Το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της φον ντερ Λάιεν αναδείχθηκε ως η μεγαλύτερη ομάδα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.



