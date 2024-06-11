Στα τέλη Μαΐου, ένας 73χρονος Βρετανός έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από εκατό άνθρωποι τραυματίσθηκαν, μερικοί στη σπονδυλική στήλη και στο κρανίο, σε πτήση της Singapore Airlines από Λονδίνο για Σιγκαπούρη που έπεσε σε ισχυρές αναταράξεις.

Το Boeing 777-300ER είχε κάνει βουτιά 1.800 μέτρων μέσα σε μερικά λεπτά και τόσο ξαφνικά ώστε οι επιβάτες είπαν πως δεν είχαν το χρόνο να δέσουν τις ζώνες τους.

Το αεροσκάφος μετέφερε 211 επιβάτες και 18μελές πλήρωμα και πραγματοποίησε προσγείωση έκτακτης ανάγκης στην Μπανγκόκ.

Δεκάδες από τους επιβάτες της πτήσης χρειάσθηκε να νοσηλευθούν - ορισμένοι παραμένουν ακόμα στο νοσοκομείο.

Αποζημιώσεις - μαμούθ στους τραυματίες

Η Singapore Airlines ανακοίνωσε σήμερα ότι προσέφερε αποζημιώσεις 10.000 δολαρίων (9.287 ευρώ) στους επιβάτες που τραυματίσθηκαν ελαφρά τκαι ότι θα συζητήσει υψηλότερα ποσά μ' αυτούς που τραυματίσθηκαν σοβαρά.

Οι επιβάτες που υπέστησαν σοβαρότερα τραύματα «κλήθηκαν να συζητήσουν μια προσφορά αποζημίωσης προσαρμοσμένη στην ειδική κατάστασή τους όταν θα αισθανθούν καλά και έτοιμοι να το πράξουν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία.

«Στους επιβάτες που υπέστησαν σοβαρά τραύματα και οι οποίοι έχουν ανάγκη μακροπρόθεσμης ιατρικής φροντίδας και ζητούν οικονομική βοήθεια, προσφέρεται προκαταβολή 25.000 δολαρίων (23.217 ευρώ) για να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους», διευκρινίζει η Singapore Airlines.

«Το ποσό αυτό θα αποτελέσει μέρος της τελικής αποζημίωσης που θα λάβουν αυτοί οι επιβάτες».

Η εταιρεία θα επιστρέψει επίσης το ποσό του αεροπορικού εισιτηρίου σε όλους τους επιβάτες της εν λόγω πτήσης, περιλαμβανομένων αυτών που δεν τραυματίσθηκαν.

«Όλοι οι επιβάτες θα λάβουν επίσης αποζημίωση καθυστέρησης σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ηνωμένου Βασιλείου», διευκρίνισε ο αερομεταφορέας.

Η Singapore Airlines είχε ήδη προσφέρει 1.000 δολάρια Σιγκαπούρης (686 ευρώ) σε κάθε επιβάτη της πτήσης που αναχώρησε από την Μπανγκόκ μετά το επεισόδιο για να καλύψει τις άμεσες δαπάνες τους.

Η εταιρεία ανέλαβε επίσης τα ιατρικά έξοδα των τραυματιών επιβατών και οργάνωσε το ταξίδι συγγενών τους στην Μπανγκόκ γι' αυτούς που το ζήτησαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

