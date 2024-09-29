Από τις 05:45 (τοπική ώρα) ανοίγουν σταδιακά οι κάλπες στην Αυστρία, όπου 6,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται να εκλέξουν τους 183 βουλευτές του Εθνικού Συμβουλίου ή αλλιώς της Κάτω Βουλής. Εννέα κόμματα έχουν υποψήφιους και στα εννέα κρατίδια, με το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ) να προηγείται στις δημοσκοπήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, στην οποία επικράτησαν το μεταναστευτικό, η ακρίβεια και η σχέση με τη Ρωσία. Ο σχηματισμός κυβέρνησης πάντως δεν αναμένεται να αποδειχθεί εύκολη υπόθεση.

Οι τελευταίες κάλπες θα κλείσουν απόψε στις 17:00 (τοπική ώρα), όταν θα γίνει γνωστή και η πρώτη πρόβλεψη αποτελέσματος. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το FPÖ του Χέρμπερτ Κικλ προηγείτο με 27-29%, με το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (ÖVP) του καγκελάριου Καρλ Νεχάμερ να ακολουθεί με 23-25% και το Σοσιαλιστικό Κόμμα (SPÖ) του Αντρέας Μπάμπλερ με 20-21%. Οι φιλελεύθεροι NEOS συγκεντρώνουν ποσοστά μεταξύ 8 και 11% και οι συγκυβερνώντες Πράσινοι από 8 έως 10%. Ο κατάλογος των κομμάτων συμπληρώνεται με το Κομμουνιστικό Κόμμα (KPÖ), το οποίο δεν έχει μπει στη Βουλή από τη δεκαετία του '50, το Κόμμα της Μπίρας (BIER), του τραγουδιστή του πανκ συγκροτήματος Turbobier Ντόμινι Βλάζνι ή Μάρκο Πόγκο, με κεντρική θέση την «αποπολιτικοποίηση της πολιτικής», τη Λίστα Μαντλέν Πέτροβιτς, πρώην στελέχους των Πρασίνων η οποία αντιτίθεται στην υποστήριξη της Ουκρανίας και στο «Κανένας από αυτούς» (ΚΕΙΝΕ), το οποίο φιλοδοξεί να προσελκύσει ψηφοφόρους που δεν ταυτίζονται με κανένα από τα άλλα κόμματα.

Αν τελικά το FPÖ τερματίσει πρώτο, θα έχει καταγράψει ιστορική νίκη για τη μεταπολεμική Αυστρία. Το Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ), το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις από το τέλος του 2022, κέρδισε πρόσφατα και τις ευρωεκλογές, με περιοριστικές προτάσεις για το μεταναστευτικό, αμφισβήτηση της πολιτικής για την πανδημία και εγγύτητα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκει στην ίδια ομάδα με το κόμμα του ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν. Ο αρχηγός του, Χέρμπερτ Κικλ , θήτευσε κοντά στον Γιεργκ Χάιντερ τη δεκαετία του 2000, θεωρείται γνήσιος λαϊκιστής και αυτοδιαφημίζεται ως «αντισυστημικός», ενώ φιλοδοξεί, όπως λέει, να γίνει «ο καγκελάριος του λαού». Το FPÖ έχει συγκυβερνήσει ως «μικρός» εταίρος ήδη δύο φορές με το ÖVP, αλλά ο αμφιλεγόμενος Κικλ δεν θα είναι εύκολο να εξασφαλίσει εταίρο. Για να αποκλειστεί από την κυβέρνηση, είναι πιθανό να χρειαστεί η συνεργασία τριών κομμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

