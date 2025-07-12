Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι: Στα πρόθυρα κατάρρευσης οι συνομιλίες στην Ντόχα

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Ντόχα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, δήλωσαν στο BBC Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι που δεν κατονομάζονται.

Ένας από τους αξιωματούχος λέει ότι το Ισραήλ «αγόρασε χρόνο» με την επίσκεψη του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον για να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι η απόφαση να σταλεί μια ομάδα στο Κατάρ χωρίς ισχυρή εντολή ήταν μια πράξη για να καθυστερήσουν σκόπιμα οι συζητήσεις.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος λέει ότι οι συνομιλίες εξακολουθούν να επικεντρώνονται κυρίως στα ζητήματα της ισραηλινής στρατιωτικής αποχώρησης από τη Γάζα και της παράδοσης βοήθειας στη Λωρίδα.

«Οι διαπραγματεύσεις στην Ντόχα συναντούν περίπλοκα εμπόδια και δυσκολίες εξαιτίας της επιμονής του Ισράηλ να παρουσιάσει, την Παρασκευή, ένα χάρτη αποχώρησης, ο οποίος δεν είναι στην πραγματικότητα παρά ένας χάρτης νέας ανάπτυξης και αναδιάταξης του ισραηλινού στρατού και όχι μια πραγματική αποχώρηση» είπε πηγή στο Reuters.

«Το Ισραήλ συνεχίζει να καθυστερεί και να εμποδίζει τη συμφωνία ώστε να συνεχίσει την πολιτική του, που είναι ένας πόλεμος εξόντωσης» πρόσθεσε άλλη πηγή.

Η αντιπροσωπεία του Ισραήλ στην Ντόχα δεν περιλαμβάνει τους ανώτερους αξιωματούχους που έχουν συμμετάσχει στις συνομιλίες - τον επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα, τον υπηρεσιακό επικεφαλής της Σιν Μπετ «Σιν» και τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ανέφερε το Army Radio νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

