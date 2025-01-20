Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας κατέρριψαν 93 από τα 141 drones που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές δυνάμεις.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι 47 από τα drones «χάθηκαν», αναφερόμενη στη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου για να ανακατευθύνει τα ρωσικά drones.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χάθηκαν επέστρεψαν στη Ρωσία.

Η ρωσική πλευρά ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε 31 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν στόχο βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

«Την περασμένη νύχτα, το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισε και κατέστρεψε 31 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στο Telegram.

«Απόπειρα επίθεσης από εχθρικά drones» πραγματοποιήθηκε κατά «βιομηχανικών επιχειρήσεων» στο Ταταρστάν (Βόλγας), που βρίσκεται περίπου 1.000 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, σύμφωνα με δήλωση της περιφερειακής κυβέρνησης που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

«Όλα τα drones έχουν εξουδετερωθεί. Δεν υπάρχουν θύματα ή ζημιές», διαβεβαίωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

