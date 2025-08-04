Η γερμανική κυβέρνηση δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αναστολής τμημάτων της Συμφωνίας Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ, λόγω της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η εξέλιξη της κατάστασης είναι μια διαδικασία την οποία αξιολογούμε συνεχώς, διαμορφώνουμε τη δική μας γνώμη και στην συνέχεια, βάσει αυτής, αποφασίζουμε για μέτρα», δήλωσε πριν από λίγο ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση και επισήμανε ότι η πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ «χρησίμευσε για άλλη μια φορά ως προτροπή για βελτίωση του εφοδιασμού» στην «Λωρίδα της Γάζας. «Όλα τα άλλα θα αξιολογηθούν καθώς εξελίσσεται η κατάσταση», τόνισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, το ζήτημα της αναστολής τουλάχιστον του επιστημονικού μέρους της συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ έθεσε πρώτο το συγκυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), προκειμένου να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ, καθώς η Συμφωνία Σύνδεσης αποτελεί τη νομική βάση για τις εμπορικές σχέσεις του με την ΕΕ. Η ενότητα «Ορίζων» αναφέρεται στη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών-εταίρων, με στόχο την προώθηση κοινών ερευνητικών έργων, την ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων και την υποστήριξη της καινοτομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη τον Ιούλιο συστήσει στα κράτη-μέλη να αναστείλουν την συγκεκριμένη ενότητα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

