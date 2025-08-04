Ρωσία: Την Τετάρτη στη Μόσχα ο Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρωσία στις 6 Αυγούστου, δήλωσαν στο TASS ρωσικές και αμερικανικές πηγές.

«Αναμένεται την Τετάρτη», δήλωσε μία από τις πηγές. «Σύμφωνα με το σχέδιο, στις 6 Αυγούστου», επιβεβαίωσε μια άλλη πηγή.

Προηγουμένως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο Γουίτκοφ θα μπορούσε να ταξιδέψει στη Ρωσία αυτή την Τετάρτη ή την Πέμπτη.

Η επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου έρχεται σε μια στιγμή που οι αμερικανορωσικές σχέσεις βρίσκονται στο ναδίρ, και πιθανότατα θα επιδιώξει να ρίξει τους τόνους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει θέσει προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να συμφωνήσει η Ρωσία στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις.



Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συγκρούστηκε μετωπικά με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, διέταξε την τοποθέτηση αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων «στην κατάλληλη περιοχή» κοντά στη Ρωσία.

Τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ υποβάθμισε τη σημασία των σχολίων του Τραμπ, λέγοντας ότι είναι σαφές ότι τα αμερικανικά υποβρύχια βρίσκονταν ήδη σε μάχιμη αποστολή και πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν είχε καμία επιθυμία να εμπλακεί σε πολεμική διαμάχη με τον Τραμπ για το θέμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.