Ρωσία: Την Τετάρτη στη Μόσχα ο Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρωσία στις 6 Αυγούστου, δήλωσαν στο TASS ρωσικές και αμερικανικές πηγές.
«Αναμένεται την Τετάρτη», δήλωσε μία από τις πηγές. «Σύμφωνα με το σχέδιο, στις 6 Αυγούστου», επιβεβαίωσε μια άλλη πηγή.
Προηγουμένως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο Γουίτκοφ θα μπορούσε να ταξιδέψει στη Ρωσία αυτή την Τετάρτη ή την Πέμπτη.
Η επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου έρχεται σε μια στιγμή που οι αμερικανορωσικές σχέσεις βρίσκονται στο ναδίρ, και πιθανότατα θα επιδιώξει να ρίξει τους τόνους.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει θέσει προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να συμφωνήσει η Ρωσία στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συγκρούστηκε μετωπικά με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, διέταξε την τοποθέτηση αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων «στην κατάλληλη περιοχή» κοντά στη Ρωσία.
Τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ υποβάθμισε τη σημασία των σχολίων του Τραμπ, λέγοντας ότι είναι σαφές ότι τα αμερικανικά υποβρύχια βρίσκονταν ήδη σε μάχιμη αποστολή και πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν είχε καμία επιθυμία να εμπλακεί σε πολεμική διαμάχη με τον Τραμπ για το θέμα.
