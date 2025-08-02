1.000 μηνύσεις κατά Μερτς με φόντο τη Γάζα

Πάνω από 1.000 μηνύσεις έχουν κατατεθεί κατά του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για την συνεχιζόμενη στήριξη του Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα. Ανοιχτή επιστολή 200 καλλιτεχνών προς τον καγκελάριο.Με κύμα μηνύσεων βρίσκεται αντιμέτωπος ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Αφορμή η στήριξη της Γερμανίας στο Ισραήλ στον πόλεμο της Γάζας. Από το τέλος της περασμένης εβδομάδας, έχουν κατατεθεί περισσότερες από 1.000 μηνύσεις εναντίον του Φρίντριχ Μερτς, απαντά το Γραφείο του Ομοσπονδιακού Γενικού Εισαγγελέα στην Καρλσρούη σε ερώτημα του γερμανικού περιοδικού Focus. Οι σχεδόν πανομοιότυπες μηνύσεις αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τον ρόλο της Γερμανίας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.



Την περασμένη Πέμπτη, το TV Mainfranken, αναφέρθηκε διεξοδικά στη μήνυση που κατέθεσε στην δικαιοσύνη η Σελίνα Φίστερ, πρόεδρος της περιφέρειας Ασάφενμπουργκ από το κόμμα Η Αριστερά.

Πηγή: Deutsche Welle

Η γερμανίδα πολιτικός κατηγορεί τον Φρίντριχ Μερτς για συμμετοχή σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου σε σχέση με τη γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας. Η Σελίνα Φίστερ κατηγορεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι αγνοεί την κατάσταση και στηρίζει τη βία εγκρίνοντας εξαγωγές όπλων και αποφεύγοντας την επιβολή κυρώσεων. Κατά την εκτίμησή της αυτό αποτελεί συνενοχή σε ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.Παραβιάζει η Γερμανία διεθνείς συμβάσεις;Ως συμβαλλόμενο μέρος των Συμβάσεων της Γενεύης και του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η Γερμανία έχει υποχρέωση να αποτρέπει, να διώκει και να τιμωρεί εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.Αυτό περιλαμβάνει επίσης να απόσχει από την προμήθεια όπλων σε εμπλεκόμενα μέρη συγκρούσεων, εάν αυτά τα όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Οι υπόλοιπες κατηγορίες είναι «σχεδόν πανομοιότυπες», εξήγησε εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Γενικού Εισαγγελέα.Την ίδια στιγμή περισσότεροι από 200 γερμανοί ηθοποιοί, μουσικοί και εκπρόσωποι μέσων ενημέρωσης παροτρύνουν με ανοιχτή επιστολή τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να σταματήσει να προμηθεύει όπλα στο Ισραήλ και να επιβάλει κυρώσεις.Οι Γερμανοί καλλιτέχνες επισημαίνουν το δράμα των παιδιών στη Λωρίδα της Γάζας και σημειώνουν: «Κι εμείς καταδικάζουμε τα φρικτά εγκλήματα που διαπράττει η Χαμάςμε τον πιο αυστηρό τρόπο. Όμως κανένα έγκλημα δεν νομιμοποιεί τη συλλογική τιμωρία εκατομμυρίων αθώων ανθρώπων με τον πιο βάναυσο τρόπο».Μεταξύ των υπογραφόντων είναι παρουσιαστές, μουσικοί, αλλά και ηθοποιοί όπως οι Μπένο Φούρμαν, Ντάνιελ Μπρουλ και Γίργκεν Φόγκελ, καθώς και ο συγγραφέας Μαρκ Ούβε Κίνγκ. Την δράση οργάνωσε η ομάδα εκστρατειών Avaaz.Επιστολή 200 καλλιτεχνών στον ΜερτςΣτην ανοιχτή επιστολή υπογραμμίζεται ότι στην Λωρίδα της Γάζας λιμοκτονούν παιδιά, τα οποία δεν συμμετέχουν στον πόλεμο, αλλά παρόλα αυτά επωμίζονται το βάρος της σύγκρουσης. «Περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ήδη σκοτωθεί. Εκατοντάδες χιλιάδες φέρουν τραύματα στο σώμα και την ψυχή, εκτοπίστηκαν και υποφέρουν από την πείνα».Οι υπογράφοντες αναγνωρίζουν ότι ο Γερμανός καγκελάριος πήρε θέση τις τελευταίες ημέρες, επικρίνοντας την ισραηλινή κυβέρνηση. Προτρέπουν ωστόσο τον Χριστιανοδημοκράτη πολιτικό να κάνει περισσότερα βήματα: παγώνοντας όλες τις εξαγωγές γερμανικών όπλων στο Ισραήλ, στηρίζοντας την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ και απαιτώντας την άμεση κατάπαυση πυρός, καθώς και την απρόσκοπτη πρόσβαση των Παλαιστινίων στην ανθρωπιστική βοήθεια.«Οι ενέργειες αυτές συνάδουν με τις ευρωπαϊκές αξίες και καθιστούν απολύτως σαφές στην ισραηλινή κυβέρνηση ότι ακόμη και οι στενότεροι σύμμαχοί της δεν μπορούν πλέον να ανεχθούν το δράμα των Παλαιστινίων αμάχων και πως πλέον οι δηλώσεις δεν αρκούν», σημειώνεται στην ανοιχτή επιστολή.Πηγή: fokus.de, kna, dpa

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.