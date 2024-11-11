H Beyoncé γίνεται μάθημα στο πανεπιστήμιο του Yale

Το Πανεπιστήμιο Yale εγκαινιάζει ένα νέο μάθημα που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επιρροή της διάσημης τραγουδίστριας, Beyoncé.

Για το επερχόμενο εαρινό εξάμηνο, το Yale πρόσθεσε το μάθημα: «Beyonce Makes History: Black Radical Tradition History, Culture, Theory & Politics Through Music,» το οποίο σχετίζεται με την ιστορία των Μαύρων.

Το μάθημα διδάσκεται από τη Daphne Brooks, μια καθηγήτρια αφροαμερικανικών σπουδών και μουσικής. Σύμφωνα με μια περιγραφή της ενότητας, η οποία προσφέρεται μέσω του τμήματος ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών, θα επικεντρωθεί στη δουλειά της σουπερστάρ από το ομότιτλο άλμπουμ της το 2013 έως το 2024 και το τρέχον άλμπουμ της, Cowboy Carte.

Στόχος του μαθήματος, όπως εξηγείται στο Yale Daily News, είναι να αναλυθεί η τέχνη της, η μόδα που λανσάρει, οπτικό υλικό και παραστάσεις της τραγουδίστριας προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές πως όλα έχουν πολιτική και πολιτιστική σημασία.

Οι μαθητές θα διδαχθούν το εν λόγω μάθημα ώστε να κατανοούν περαιτέρω την εμπειρία των μαύρων γυναικών στην πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης μέσω αναγνωστικών εργασιών και συζητήσεων.

Η Brooks σκοπεύει να διαχωρίσει την Beyoncé από το «τυπικό ποπ ρεπερτόριό» της, όπως έκανε η σταρ για τον εαυτό της σε ορισμένες εποχές της καριέρας της, πράγμα που σημαίνει ότι η πορεία θα επικεντρωθεί περισσότερο στα τελευταία χρόνια.

Μιλώντας στο Yale Daily News , η Brooks εξήγησε την πρόθεσή της να εισαγάγει αυτή τη νέα τάξη μετά τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. «[Αυτό το μάθημα] φάνηκε καλό να διδάσκεται επειδή η [Beyoncé] είναι τόσο ώριμη για διδασκαλία αυτή τη στιγμή», εξήγησε.

«Ο αριθμός των ανακαλύψεων και των καινοτομιών που έχει πραγματοποιήσει και ο τρόπος με τον οποίο συνδύασε την ιστορία και την πολιτική και την ουσιαστική δέσμευση με την πολιτιστική ζωή των Μαύρων μέσα από την αισθητική των παραστάσεων και τη χρήση της φωνής της χρησιμεύουν ως μια πύλη για να σκεφτεί κανείς την ιστορία και την πολιτική», συνέχισε η Brooks. «Απλώς δεν υπάρχει κανένας σαν αυτήν».

Έχοντας προηγουμένως διδάξει to μάθημα «Μαύρες γυναίκες στη λαϊκή μουσική κουλτούρα» στο Πανεπιστήμιο του Princeton, η Brooks θεώρησε ότι ήταν καλύτερο να δημιουργήσει μια πιο εστιασμένη απόδοση στο Yale, και έτσι επικεντρώθηκε κυρίως στην Beyoncé αντί να προσπαθήσει να χωρέσει την επίδραση πολλών καλλιτεχνών σε ένα εξάμηνο.

Η Brooks θέλει οι μαθητές της να κατανοήσουν καλύτερα πώς ο πολιτισμός μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα είδος καταφυγίου για τα περιθωριοποιημένα άτομα και τις μειονοτικές ομάδες στη χώρα. Επιπλέον, θέλει να συνεχίσει τις προσπάθειες της Αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις να ενισχύσει και να διευρύνει την οικοδόμηση της κοινότητας για την επόμενη γενιά.

«Βλέποντας τον πολιτισμό μέσα από την Beyoncé, μπορεί να μας κάνει να σκεφτούμε τον βαθμό στον οποίο η τέχνη μπορεί να αρθρώσει τον κόσμο στον οποίο ζούμε και να θρέψει το πνεύμα μας και να μας δώσει το χώρο να φανταστούμε καλύτερους κόσμους και την ηθική της ελευθερίας», κατέληξε η Brooks.

