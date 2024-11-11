Η ίδρυση παλαιστινιακού κράτους δεν είναι «σήμερα» ένα «ρεαλιστικό» σχέδιο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ κατά την διάρκεια της πρώτης του συνέντευξης Τύπου από την ανάληψη των καθηκόντων του,

«Με μια λέξη; Οχι», απάντησε ο Γκίντεον Σάαρ όταν ερωτήθηκε σχετικά με την προοπτική επανάληψης της διαδικασίας των συμφωνιών του Αβραάμ μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ και την πιθανότητα της εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ με πολλές αραβικές χώρες - μέχρι την Σαουδική Αραβία - με αντάλλαγμα την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

«Ενα παλαιστινιακό κράτος θα ήταν ένα κράτος Χαμάς», είπε και πρόσθεσε: «Δεν πιστεύω ότι μία τέτοια θέση είναι σήμερα ρεαλιστική και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές».

Οι συμφωνίες του Αβραάμ, που προωθήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, επέτρεψαν την εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και αραβικές χώρες όπως το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο νέος υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ προχώρησε στις δηλώσεις αυτές την ώρα που ξεκινούν στο Ριάντ οι εργασίες της έκτακτης συνόδου κορυφής των μελών του Αραβικού Συνδέσμου, παναραβικού οργανισμού στον οποίο συμμετέχουν 22 χώρες, και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, πανισλαμικού οργανισμού στον οποίο συμμετέχουν 50 μουσουλμανικές χώρες.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, πρόκειται να συζητηθεί «η συνεχιζόμενη ισραηλινή επίθεση στα παλαιστινιακά εδάφη και στον Λίβανο», την ώρα που το Ριάντ προωθεί νέα «διεθνή συμμαχία» για την ίδρυση ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους.

Ενώπιον των δημοσιογράφων σήμερα, ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην ειρηνευτική διαδικασία του Οσλο, που άρχισε την δεκαετία του 1990 και πολεμήθηκε τόσο από τον σημερινό ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και από την Χαμάς.

Αυτή η ειρηνευτική διαδικασία, όπως η μονομερής ισραηλινή αποχώρηση από την Λωρίδα της Γάζας το 2005, «όχι μόνο (...) δεν έφεραν την ειρήνη, αλλά όπως είδαμε, επιδείνωσαν την ασφάλειά μας», δήλωσε ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας.

Η Χαμάς ανέλαβε την εξουσία στην Γάζα το 2007, μετά την ισραηλινή αποχώρηση, και «δεν θέλουμε να συμβεί αυτό στην Ιουδαία και Σαμάρεια», όπως αποκαλεί το Ισραήλ την κατεχόμενη Δυτική Οχθη, είπε.

Κατά την πρώτη του συνέντευξη Τύπου από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Γκίντεον Σάαρ χαρακτήρισε «σημαντικό» να υπενθυμίσει ότι αντίθετα από τον ΟΗΕ, το Ισραήλ δεν θεωρεί ότι «η Ιουδαία και η Σαμάρεια είναι κατεχόμενα, αλλά διαφιλονικούμενα εδάφη».

Εκατοντάδες χιλιάδες εβραίοι έποικοι ζουν εκεί ανάμεσα σε 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.