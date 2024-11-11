Η Χεζμπολάχ δεν έχει λάβει καμία πρόταση για εκεχειρία για τον Λίβανο, δήλωσε σήμερα Δευτέρα, εκπρόσωπος της οργάνωσης, διαψεύδοντας τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ ο οποίος νωρίτερα δήλωσε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός είχαν σημειώσει «πρόοδο» σημειώνοντας ότι η βασική πρόκληση θα ήταν η εφαρμογή όσων έχουν συμφωνηθεί.

«Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τίποτα επίσημο δεν έχει φτάσει στον Λίβανο ή σε εμάς σχετικά με το θέμα», δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου μέσων ενημέρωσης της Χεζμπολάχ, Μοχάμαντ Αφιφ, σε συνέντευξη Τύπου στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε ακόμα στη φάση της δοκιμής των νερών και της παρουσίασης αρχικών ιδεών και προληπτικών συζητήσεων, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα επίκαιρο», πρόσθεσε.

Η ιστοσελίδα Israel Hayom ανέφερε την Κυριακή ότι έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις σχετικά με μια προτεινόμενη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο που θα απαιτούσε τη Χεζμπολάχ να αποσυρθεί βόρεια του ποταμού Litani, αποκλείοντας τη στρατιωτική παρουσία της κοντά στα ισραηλινά σύνορα, ενώ οι IDF θα επέστρεφαν στα διεθνή σύνορα.

Η Yedioth Ahronoth, η εφημερίδα με τις περισσότερες πωλήσεις του Ισραήλ, ανέφερε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος έχουν ανταλλάξει προσχέδια μέσω του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Άμος Χοχστάιν σηματοδοτώντας την πρόοδο στις προσπάθειες για την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

Πηγή: skai.gr

