Την οργή ορισμένων συντηρητικών μελών του κινήματος «MAGA» (Make America Great Again) του Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να πουλήσει όπλα στο ΝΑΤΟ και αυτό με τη σειρά του να τα στείλει στην Ουκρανία, ισχυριζόμενη ότι αθέτησε την υπόσχεσή του να τερματίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε ξένους πολέμους.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα στείλει όπλα στην Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα απείλησε τη Ρωσία με πρόσθετους δασμούς εάν η Μόσχα δεν καταλήξει σε συμφωνία με το Κίεβο για τον τερματικό του πολέμου εντός διαστήματος 50 ημερών.

Η Ρεπουμπλικανή πολιτικός Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, στενή σύμμαχος του Τραμπ, και ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του προέδρου Στιβ Μπάνον είναι μεταξύ εκείνων που επέκριναν την απόφασή του, με τον Μπάνον μάλιστα να χαρακτηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία «ευρωπαϊκό».

Παρότι ο Λευκός Οίκος τόνισε ότι η Ευρώπη θα πληρώσει για τα όπλα που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, σε συνέντευξή της στους New York Times, η Γκριν -υπέρμαχος του απομονωτισμού και μια από τους πιο πιστούς υποστηρικτές του Τραμπ στο Καπιτώλιο- δήλωσε ότι η κίνηση αντίκειται σε όσα είχε υποσχεθεί στους ψηφοφόρους του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του.

«Δεν πρόκειται μόνο για την Ουκρανία. Πρόκειται εν γένει για τους ξένους πολέμους και την ξένη βοήθεια», ανέφερε η Γκριν και πρόσθεσε: «Επ' αυτού κάναμε προεκλογική εκστρατεία. Αυτό υποσχέθηκα και στην περιφέρειά μου. Αυτό ψήφισαν όλοι. Και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτήν την πορεία».

Ο Τραμπ προσπάθησε να προβάλει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα πληρωθούν για τα όπλα και δεν θα δοθούν ως άμεση βοήθεια, αναφέροντας χαρακτηριστικά τη Δευτέρα: «Δεν τα αγοράζουμε, αλλά θα τα κατασκευάσουμε και θα πληρωθούμε γι' αυτά».

Αλλά σε μια σπάνια περίπτωση δημόσιας διαφωνίας με τον πρόεδρο, η Γκριν εξέφρασε τον σκεπτικισμό της για το αν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι τελικά θα αποφύγουν να επωμιστούν οποιοδήποτε κόστος, ενώ σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέκρινε τις «παρασκηνιακές συμφωνίες μέσω του ΝΑΤΟ».

«Χωρίς αμφιβολία, χρησιμοποιούνται χρήματα των φορολογουμένων μας», δήλωσε στους New York Times, υποστηρίζοντας ότι τα έμμεσα κόστη, όπως για παράδειγμα οι εκπαιδευτικές αποστολές των ΗΠΑ, και οι συνεισφορές στο ΝΑΤΟ λογίζονται ως εμπλοκή των ΗΠΑ.

«Το έλεγα σε κάθε συγκέντρωση: τέλος τα χρήματα στην Ουκρανία. Θέλουμε ειρήνη. Θέλουμε απλώς ειρήνη για αυτούς τους ανθρώπους», δήλωσε. «Και μαντέψτε; Οι άνθρωποι δεν έχουν αλλάξει».

Πρώην στέλεχος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Politico, δήλωσε ότι η αγορά όπλων από την Ευρώπη «μετριάζει» την οργή των υπέρμαχων του απομονωτισμού υποστηρικτών του Τραμπ.

«Αλλά ακόμα διαφωνούμε», δήλωσε, προσθέτοντας: «Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος, και η κλιμάκωσή του δεν είναι προς το συμφέρον της Αμερικής».

Ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του Τραμπ, δήλωσε στο podcast του στο War Room ότι «η Ουκρανία γίνεται πολύ επικίνδυνη».

«Είναι ευρωπαϊκός πόλεμος. Ας αφήσουμε την Ευρώπη να τον αντιμετωπίσει», ανέφερε. «Έχουν τους πόρους. Έχουν το ανθρώπινο δυναμικό».

«Ετοιμαζόμαστε να εξοπλίσουμε ανθρώπους στους οποίους κυριολεκτικά δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο», πρόσθεσε ο Μπάνον αναφερόμενος στην Ουκρανία. «Είναι ένας παλιομοδίτικος, σκληρός πόλεμος στις αιματοβαμμένες χώρες της Ευρώπης - και μας σύρουν σε αυτόν».

Σε δήλωσή της η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άνα Κέλι, την οποία μετέδωσε το Politico δήλωσε ότι η βάση του κινήματος MAGA του Τραμπ «δεν πανικοβάλλεται όπως τα μέσα ενημέρωσης».

«Εμπιστεύονται τον Τραμ, και ξέρουν ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος αποκαθιστά την ειρήνη μέσω της ισχύος», πρόσθεσε.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου που μίλησε στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας εξέφρασε τη διαφωνία του ότι η εκλογική βάση του προέδρου αντιτίθεται στις αποφάσεις του, επισημαίνοντας ότι σε πρόσφατη δημοσκόπηση σχεδόν τα 2/3 των ψηφοφόρων του Τραμπ υποστηρίζουν τη συνέχιση της αποστολής όπλων στην Ουκρανία.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υπερασπίστηκαν επίσης την απόφαση του προέδρου, με τον υφυπουργό Άμυνας Ελμπρίτζ Κόλμπι να γράφει στο X ότι το «μήνυμα του Τραμπ "Πρώτα η Αμερική" πρεσβεύει ότι οι συμμαχίες μας πρέπει να είναι δίκαιες και ισότιμες».



