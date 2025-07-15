Ουκρανία: Παραιτήθηκε και επισήμως ο πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ δήλωσε σήμερα ότι υπέβαλε την παραίτησή του, στο πλαίσιο ενός μεγάλου κυβερνητικού ανασχηματισμού που αναμένεται αυτή την εβδομάδα.
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε χθες Δευτέρα τη Γιούλια Σβιρίντενκο, πρώτη αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας, για τη θέση αυτή.
Πηγή: skai.gr
- Reuters: Ο Πούτιν θα συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι να συμφωνήσει η Δύση με τους όρους του
- Πέθανε σε ηλικία 114 ετών ο γηραιότερος μαραθωνοδρόμος στον κόσμο - Σκοτώθηκε από διερχόμενο ΙΧ (Εικόνες)
- CNN: Η Ρωσία βλέπει το τελεσίγραφο των 50 ημερών του Τραμπ ως ευκαιρία να συνεχίσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.