Ουκρανία: Παραιτήθηκε και επισήμως ο πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε τη Γιούλια Σβιρίντενκο, πρώτη αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας, ως αντικαταστάτρια

Ντένις Σμίχαλ

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ δήλωσε σήμερα ότι υπέβαλε την παραίτησή του, στο πλαίσιο ενός μεγάλου κυβερνητικού ανασχηματισμού που αναμένεται αυτή την εβδομάδα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε χθες Δευτέρα τη Γιούλια Σβιρίντενκο, πρώτη αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας, για τη θέση αυτή.

