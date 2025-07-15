Ουκρανία: Παραιτήθηκε και επισήμως ο πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ δήλωσε σήμερα ότι υπέβαλε την παραίτησή του, στο πλαίσιο ενός μεγάλου κυβερνητικού ανασχηματισμού που αναμένεται αυτή την εβδομάδα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε χθες Δευτέρα τη Γιούλια Σβιρίντενκο, πρώτη αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας, για τη θέση αυτή.

Πηγή: skai.gr

