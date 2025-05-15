Ζευγάρι στην πολιτεία Νιου Τζέρσεϊ (βορειοανατολικά) συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες επειδή κρατούσε σε αιχμαλωσία για επτά χρόνια έφηβη, που υφίστατο συστηματική σεξουαλική κακοποίηση κι αναγκαζόταν να ζει σε τρομακτικές συνθήκες, μεταξύ άλλων κλεισμένη σε κλουβί για σκυλιά, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη εισαγγελική λειτουργός της κομητείας Κάμντεν.

Σύμφωνα με την Γκρέις ΜακΌλι, η Μπρέντα Σπένσερ, 38 ετών, είναι μητέρα του θύματος –σήμερα 18 ετών–, ενώ ο σύντροφός της Μπράντον Μόζλι, 41 ετών, οδηγός τρένου, είναι πατριός της.

Μπρέντα Σπένσερ

Το 2018, η Μπρέντα Σπένσερ «απέσυρε την κόρη της από το σχολείο» και την έθεσε υπό «περιορισμό» στο σπίτι, ανέφερε η εισαγγελέας ΜακΌλι σε κοινή ανακοίνωσή της με τον αρχηγό της αστυνομίας της πόλης Γκλόστερ.

Κατόπιν το θύμα «ανέφερε πως την ανάγκασαν να ζει, για περίπου έναν χρόνο, μέσα σε κλουβί για σκυλιά, από το οποίο την άφηναν να βγαίνει περιοδικά», σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Για περίοδο επτά ετών συνολικά, τελούσε υπό «αιχμαλωσία», ιδίως μέσα σε μπάνιο κλειδωμένο με λουκέτο και σε άδειο δωμάτιο με ανιχνευτή κίνησης που προειδοποιούσε το ζευγάρι αν προσπαθούσε να ξεφύγει.

Το ζευγάρι την άφηνε να βγαίνει όταν έκαναν επισκέψεις συγγενείς και κατόπιν την έθετε ξανά σε αιχμαλωσία.

Μπόρεσε να διαφύγει την 8η Μαΐου, με τη βοήθεια γείτονα.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για την υπόθεση δυο ημέρες αργότερα και το ζευγάρι συνελήφθη την επομένη.

Κατηγορείται για απαγωγή, αιχμαλωσία, επίθεση και σύσταση συμμορίας.

Ο Μπράντον Μόζλι κατηγορείται επίσης για σεξουαλική επίθεση και διότι έθεσε σε κίνδυνο ανήλικη.

Μπράντον Μόζλι

Η υπόθεση θυμίζει έντονα εκείνη νεαρής Αυστριακής. Η Νατάσα Κάμπους παρέμεινε σε αιχμαλωσία οκτώ χρόνια όταν ήταν ακόμη παιδί.

Μετά την απαγωγή της το 1998, όταν ήταν 10 ετών, καθώς πήγαινε σχολείο, η Νατάσα Κάμπους πέρασε τα περισσότερα από τα επόμενα οκτώ χρόνια αιχμάλωτη σε χώρο 6 τετραγωνικών μέτρων, κρυψώνα που είχε φτιάξει ο απαγωγέας της Βόλφγκανγκ Πρίκλοπιλ κάτω από γκαράζ.

Την 3η Αυγούστου 2006 μπόρεσε να ξεφύγει. Ο Πρίκλοπιλ αυτοκτόνησε το ίδιο βράδυ.

