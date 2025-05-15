Δυτική Όχθη: Δυο ισραηλινοί έποικοι, συμπεριλαμβανομένης εγκύου, τραυματίζονται από πυρά

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως δυο ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρών εναντίον του αυτοκινήτου τους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανάμεσά τους έγκυος περίπου τριάντα ετών «σε κρίσιμη κατάσταση», σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο Μπέιλινσον, όπου διακομίστηκε, είναι έγκυος. Ομάδα γιατρών πασχίζει «να σώσει τη ζωή της γυναίκας και του εμβρύου της», δήλωσε εκπρόσωπός του.

Νωρίτερα ο στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «τρομοκράτης άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινού οχήματος» κοντά στον Μπρουχίν, αυθαίρετο οικισμό στο κεντρικό τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Στην επίθεση «τραυματίστηκαν δυο ισραηλινοί πολίτες» που νοσηλεύονται, πρόσθεσε.

Από την πλευρά τους οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν πως γυναίκα «γύρω στα τριάντα», που βρισκόταν στο τιμόνι, βρίσκεται «σε κρίσιμη κατάσταση με τραύματα από σφαίρες» ενώ επιβάτης, άνδρας «γύρω στα σαράντα», είναι «σε σοβαρή κατάσταση», επίσης με τραύματα από σφαίρες.

Ο δράστης της επίθεσης δεν έχει βρεθεί ως τώρα.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος εξαιτίας της φρικτής επίθεσης που διαπράχθηκε (...) εναντίον γυναίκας στο τέλος της εγκυμοσύνης της και του συζύγου της καθώς πήγαιναν σε μαιευτήριο».

«Αυτή η αποτρόπαια πράξη αντανακλά τέλεια τη διαφορά ανάμεσα σε εμάς, που αγαπούμε και υπερασπιζόμαστε τη ζωή, και τους άθλιους τρομοκράτες που σκοπό έχουν να μας σκοτώσουν», έσπευσε να συμπληρώσει.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, η βία εξερράγη και στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή από το 1967.

Ο Μπρουχίν είναι αυθαίρετος οικισμός –με άλλα λόγια είχε ανεγερθεί χωρίς άδεια– που πάντως νομιμοποιήθηκε εκ των υστέρων από τις αρχές του Ισραήλ.

Οι ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Πηγή: skai.gr

