Εννιά μετανάστες νεκροί υπό κράτηση στις ΗΠΑ αφότου ορκίστηκε πρόεδρος ο Τραμπ

Εννιά μετανάστες πέθαναν ενώ τελούσαν υπό κράτηση στις ΗΠΑ αφότου επέστρεψε στην εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ την 20ή Ιανουαρίου, έκανε γνωστό χθες Τετάρτη ο Τοντ Λάιονς, ο διευθυντής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE).

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, συνεχίζοντας να μιλά περί «εισβολής» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό» και φροντίζοντας να έχουν ιδιαίτερη προβολή σε φίλα προσκείμενα μέσα ενημέρωσης οι απελάσεις μεταναστών.

Τοποθετούμενος κατά τη διάρκεια ακρόασης σε επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Τοντ Λάιονς δήλωσε πως «ο συνολικός αριθμός νεκρών υπό κράτηση είναι εννιά», διαβεβαιώνοντας πως η ICE ενεργεί με «διαφάνεια».

«Διενεργούμε έρευνα σε βάθος» για τις υποθέσεις αυτές, πρόσθεσε.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης αναθέτει υπεργολαβίες σε ιδιωτικές εταιρείες για κάποιες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας κέντρων κράτησης, γεγονός που προκαλεί πολεμικές, ειδικά εξαιτίας των κερδών που αποκομίζουν.

Όταν πιέστηκε από μέλη της επιτροπής, ο Τοντ Λάιονς υποστήριξε πως οι υπηρεσίες που παρέχονται χαρακτηρίζονται «από τα πιο υψηλά πρότυπα» σε ό,τι αφορά τους κανόνες κράτησης.

Η Δημοκρατική βουλεύτρια Βερόνικα Εσκόμπαρ από την πλευρά της κατήγγειλε την κράτηση μεταναστών οι οποίοι «στην πλειονότητά τους δεν αποτελούν απειλή» για κανέναν και έκρινε πως η ICE εφαρμόζει πρακτικές αυταρχισμού και αστυνομοκρατίας που δεν απαντώνται «σε μια δημοκρατία».

