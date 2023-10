Ο Guardian απέλυσε γελοιογράφο του μετά από 40 χρόνια για αντισημιτικό σκίτσο του Νετανιάχου Κόσμος 12:34, 16.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι επικριτές είπαν ότι η εικόνα ουσιαστικά παραπέμπει στον Σάιλοκ, τον Εβραίο τοκογλύφο από τον Έμπορο της Βενετίας του Σαίξπηρ, ο οποίος επιμένει στη «λίβρα σάρκας» που του οφείλεται