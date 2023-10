Έξι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μέχρι στιγμής Κόσμος 11:30, 16.10.2023 linkedin

Στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού κατονομάζονται δύο διοικητές της Χαμάς οι οποίοι φέρεται ότι είχαν ανάμιξη στην σφαγή που διαπράχθηκε στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου