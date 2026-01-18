Συρία: Καταστροφή δύο γεφυρών στη Ράκα από Κούρδους μαχητές

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι καταστράφηκαν δυο γέφυρες στον Ευφράτη ποταμό που οδηγούν στη Ράκα (βόρεια), από κούρδους μαχητές που την ελέγχουν κι είναι αντιμέτωποι με επίθεση ευρείας κλίμακας του στρατού της de facto κυβέρνησης της Συρίας.

Κατά την πηγή αυτή, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), στις οποίες δεσπόζουσα συνιστώσα είναι οι Κούρδοι, ανατίναξαν τη μία μετά την άλλη τη νύχτα -παλιά και κατόπιν νέα γέφυρα- απομονώνοντας έτσι το άλλοτε οχυρό των τζιχαντιστών στη Συρία, στον τομέα της δυτικής όχθης του ποταμού, από το οποίο διατάχτηκαν να αποσυρθούν από τις δυνάμεις της Δαμασκού.

The #SDF militias have blown up the new bridge and the old bridge in the city of #Raqqa in an attempt to halt the advance of the Syrian Arab Army. pic.twitter.com/TbAZPVFVaH — الرقة تذبح بصمت (@Raqqa_SL) January 18, 2026

Πηγή: skai.gr

