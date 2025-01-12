Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος εδώ και 3 αιώνες της Δανίας, για λόγους «εθνικής ασφάλειας» προκαλώντας τις αντιδράσεις τόσο της κυβέρνησης της Δανίας όσο και άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Τι θα γινόταν όμως εάν ο επιχειρηματίας Τραμπ ήθελε να αγοράσει το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, πολύ πλούσιο σε ορυκτό πλούτο, στο υποθετικό σενάριο ότι υπήρχαν διαπραγματεύσεις αγοράς;

Οι New York Times προσπάθησαν να υπολογίσουν το κόστος, εκτιμώντας ότι το νησί της Γροιλανδίας θα μπορούσε να αποτιμηθεί από 12,5 έως και 77 δισεκατομμύρια δολάρια.

Την εκτίμηση αυτή έκανε για την εφημερίδα ο πρώην οικονομολόγος στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), Ντέιβιντ Μπάρκερ, ο άνθρωπος που το 2009 υποστήριξε ότι η αγορά της Αλάσκας το 1867 από τις ΗΠΑ, για λιγότερα από δύο σεντς ανά στρέμμα, ήταν μια κακή συμφωνία - από καθαρά οικονομική, επενδυτική άποψη.

Πώς βγήκε η τιμή

Με αξίες 2025, οι ΗΠΑ είχαν αγοράσει την Αλάσκα (όχι για λόγους ασφαλείας) για 150 εκατομμύρια δολάρια.

Τις Παρθένες Νήσους, οι ΗΠΑ τις αγόρασαν από την Δανία (την εποχή που ήταν γνωστές ως δανέζικες Δυτικές Ινδίες) και πάλι για λόγους εθνικής ασφάλειας έναντι 25 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 657 εκατομμύρια σήμερα)

Η Γροιλανδία είναι προφανώς πολύ μεγαλύτερη από τις Παρθένες Νήσους.

Ο Μπάρκερ προτίνει να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης την τιμή αγοράς των Παρθένων Νήσων και της Αλάσκα, αλλά να αντιστοιχηθούν με τη σημαντική αλλαγή στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν των ΗΠΑ και της Δανίας ώστε να υπολογιστεί τόσο ο πληθωρισμός όσο και η οικονομική ανάπτυξη.

Για τη χαμηλή αποτίμηση, προσάρμοσε την τιμή αγοράς των Παρθένων Νήσων με βάση την 500πλάσια αύξηση του ΑΕΠ της Δανίας από το 1917. Αυτό συνεπάγεται μια τιμή της Γροιλανδίας, ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Προσαρμόζοντας το κόστος της αγοράς της Αλάσκας κατά 7,2 εκατομμύρια δολάρια για την αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ, προέκυψε η υψηλή τιμή των 77 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Επιπλέον, ο οικονομολόγος τονίζει η βάση για την αποτίμηση των πόρων της Γροιλανδίας «εάν μας βοηθά πραγματικά να υπερασπιστούμε τις ΗΠΑ» θα είναι πιο δύσκολη, καθώς η αξία της αυξάνεται με το μέγεθος της αμερικανικής οικονομίας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Μπάρκερ αναφέρει ότι «η αγορά της Γροιλανδίας θα ήταν η συμφωνία του αιώνα».

Πηγή: skai.gr

