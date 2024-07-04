Η γρίπη των πτηνών H5N1 είναι διαδεδομένη σε άγρια πτηνά και φαίνεται ότι προκαλεί επιδημίες σε πουλερικά παγκοσμίως.

Πρόσφατα, έχουν αναφερθεί κρούσματα σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής στις ΗΠΑ, με μέχρι στιγμής τρία κρούσματα σε εργαζομένους σε γαλακτοπαραγωγικές μονάδες.

Παρόλο που ο τρέχων κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι χαμηλός, οι αρχές δημόσιας υγείας παρακολουθούν την κατάσταση προσεκτικά και λαμβάνουν μέτρα για να αυξήσουν το επίπεδο ετοιμότητάς τους για έγκαιρη ανίχνευση και απόκριση σε περίπτωση κρουσμάτων σε ανθρώπους.

Η μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν έχει αναφερθεί παγκοσμίως μέχρι στιγμής, ωστόσο η ύπαρξη κρουσμάτων σε θηλαστικά αυξάνει την πιθανότητα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο στο μέλλον.

Για το λόγο αυτό εκπονήθηκε από τον ΕΟΔΥ σχέδιο δράσης για τη γρίπη των πτηνών Η5Ν1, προκειμένου να προκαθορισθούν οι ενέργειες που θα γίνουν σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος γρίπης των πτηνών σε άνθρωπο με στόχο τη βέλτιστη αντιμετώπιση του ασθενούς, την ελαχιστοποίηση της διασποράς του ιού στην κοινότητα και στον χώρο του νοσοκομείου και, τέλος, την ασφάλεια του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που θα διαχειριστεί το κρούσμα.

Την Τρίτη 2 Ιουλίου 2024, ο ΕΟΔΥ πραγματοποίησε, άσκηση επί χάρτου (tabletop exercise) σχετικά με τη διαχείριση πιθανών κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών Η5Ν1, προκειμένου να εξεταστεί η πληρότητα και η συνοχή του σχεδίου, καθώς και για να εδραιωθεί η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Στην άσκηση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Γρίπης Νοτίου Ελλάδος, του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Γρίπης Βορείου Ελλάδος καθώς και επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού.

Επίσης, παρών ήταν εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ως παρατηρητής/αξιολογητής της άσκησης.

Τα αποτελέσματα της άσκησης επί χάρτου θα χρησιμοποιηθούν για την επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης και θα θέσουν το πλαίσιο για την ανάληψη και άλλων αντίστοιχων πρωτοβουλιών τόσο σχετικά με τη γρίπη των πτηνών H5N1 όσο και σχετικά με άλλους πιθανούς αναδυόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

