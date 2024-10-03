Γρίπη των πτηνών: Δεκάδες τίγρεις και λιοντάρια νεκρά σε πάρκα του Βιετνάμ

Δεκάδες τίγρεις και λιοντάρια σε αιχμαλωσία πέθαναν τον περασμένο μήνα στο νότιο Βιετνάμ και τα τεστ έδειξαν ότι ήταν θετικά στη γρίπη των πτηνών, έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο Υγείας και κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο δείγματα από νεκρές τίγρεις στο καταφύγιο Mango Garden Resort στην επαρχία Ντονγκ Νάι ήταν θετικά στο στέλεχος H5N1 της γρίπης των πτηνών, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας.

Είκοσι τίγρεις έχουν χάσει τη ζωή τους στο καταφύγιο αυτό από τις αρχές του περασμένου μήνα.

Η διάδοση της πολύ παθογόνου γρίπης των πτηνών σε θηλαστικά, περιλαμβανομένων αγελάδων, σκύλων, γατών, ακόμα και δελφινιών, σε όλο τον κόσμο, έχει προκαλέσει ανησυχίες για ενδεχόμενη διάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Στη γειτονική επαρχία Λονγκ Αν, 27 τίγρεις και τρία λιοντάρια πέθαναν από γρίπη των πτηνών στο πάρκο My Quynh Safari από τις 6 ως τις 18 Σεπτεμβρίου, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τις γεωργικές αρχές της επαρχίας.

Οι τίγρεις στο Mango Garden Resort είχαν ταϊστεί με κοτόπουλο πριν πεθάνουν, ανέφερε στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας ο Φαν Βαν Φουκ, αξιωματούχος του Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών της επαρχίας Ντονγκ Νάι.

«Είναι πιθανό οι τίγρεις να μολύνθηκαν από άρρωστο κοτόπουλο και οι αρχές ανιχνεύουν την πηγή του κοτόπουλου για να προσδιορίσουν την αιτία», δήλωσε ο Φαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στον ιστότοπό του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί κατά της κατανάλωσης ωμών ή όχι εντελώς μαγειρεμένων κρεάτων και αυγών από περιφέρειες όπου έχουν σημειωθεί ξεσπάσματα γρίπης των πτηνών λόγω του υψηλού κινδύνου μόλυνσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.