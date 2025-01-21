Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά σήμερα στο Τελ Αβίβ σε επίθεση με μαχαίρι, ο δράστης της οποίας σκοτώθηκε, ανακοίνωσε η υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom (MDA).

«Ο τρομοκράτης εξοντώθηκε» πρόσθεσε η Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, σε ανακοίνωση.

Tel Aviv’de bir kişinin elindeki bıçakla İsraillilere saldırdığı öğrenildi. Saldırıda en az 3 İsrailli yaralandı.



Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε αμέσως τον τρομοκρατικό χαρακτήρα της επίθεσης.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε το άψυχο σώμα ενός άνδρα να κείτεται στο σημείο της επίθεσης.

Το νοσοκομείο Ισιλόφ του Τελ Αβίβ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι εισήχθησαν τρεις άνθρωποι που έφεραν τραύματα από μαχαίρι. "Ο ένας εξ αυτών είναι σε σοβαρή κατάσταση με τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό, και μεταφέρθηκε στο χειρουργείο. Οι άλλοι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα και λαμβάνουν πρώτες βοήθειες στο τμήμα επειγόντων περιστατικών".

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή αυτή.

