Η Γαλλία υποδέχθηκε 100 εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό το 2024, χρονιά των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, επιτρέποντας να καταγραφούν έσοδα 71 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Τουρισμού.

«Παρότι οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν τη θέση μας ως πρώτος προορισμός παγκοσμίως, οφείλουμε να περάσουμε σε ένα νέο στάδιο και να γίνουμε ο πρώτος προορισμός βιώσιμου τουρισμού», δήλωσε η υπουργός Ναταλί Ντελάτρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η χώρα δέχτηκε δύο εκατομμύρια περισσότερους επισκέπτες σε σχέση με το 2023.

«Οι προοπτικές του πρώτου τριμήνου του 2025 είναι πολύ καλές με αύξηση της επισκεψιμότητας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι αεροπορικές αφίξεις από το εξωτερικό αυξάνονται και 10% στο τρίμηνο σε σχέση με το 2024, με αύξηση 15% των Αμερικανών επισκεπτών, 7% των Βραζιλιάνων και των Ινδών επισκεπτών και 16% των Κινέζων.

Το ποσοστό πληρότητας των ξενοδοχείων στην πρωτεύουσα καταγράφει αύξηση 7 μονάδων τον Ιανουάριο του 2025 και 4 μονάδων τον Φεβρουάριο.

Το 2024, τα έσοδα από τους επισκέπτες του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση, με τις πελατείες να προέρχονται από το Βέλγιο, την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πελατεία από την Ασία επιστρέφει στη Γαλλία αλλά ο αριθμός των Κινέζων επισκεπτών παραμένει 60% χαμηλότερος σε σχέση με αυτόν που ήταν πριν από την πανδημία. Οι Ιάπωνες επισκέπτες είναι κατά 30% λιγότεροι σε σχέση με το 2019.

«Οι Αμερικανοί, με διανυκτερεύσεις που καταγράφουν αύξηση 5%, γίνονται ζωτικής σημασίας πελατεία λόγω της οικονομικής δυναμικής και της σημαντικής διαφοράς στην αγοραστική δύναμη», διευκρινίζεται.

Για το σύνολο των επισκεπτών από το εξωτερικό, οι διανυκτερεύσεις καταγράφουν αύξηση 7,3%, κυρίως λόγω των ενοικιαζόμενων καταλυμάτων (+16,4%).

Οι διακοπές στο τέλος του έτους είχαν «σημαντική τουριστική αύξηση λόγω των χιονοδρομικών κέντρων και της αύξησης της επισκεψιμότητας από το εξωτερικό» χάρη κυρίως στην καλή χιονοκάλυψη.

Το ποσοστό πληρότητας των χιονοδρομικών κέντρων αυξήθηκε τη συγκεκριμένη περίοδο στο 85% για όλα τα καταλύματα, σημειώνοντας αύξηση τριών μονάδων σε σύγκριση με το 2023.

Η επισκεψιμότητα από το εξωτερικό αυξάνεται 10% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι Γάλλοι επισκέπτες καταγράφουν αύξηση 2%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.