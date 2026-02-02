Με λάμψη, ιστορικά ρεκόρ και έντονο πολιτικό παλμό, τα Βραβεία Grammy 2026 επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο τους ως κορυφαίο γεγονός της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Η φετινή τελετή δεν περιορίστηκε στη μουσική: μετατράπηκε σε μια δυναμική πλατφόρμα διαμαρτυρίας απέναντι στην πολιτική της ICE και το αντιμεταναστευτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Bad Bunny και ο Kendrick Lamar πρωταγωνίστησαν σε μια βραδιά γεμάτη συμβολισμούς. Ο Bad Bunny απέσπασε τρία Grammy -άλμπουμ της χρονιάς, καλύτερο άλμπουμ και παγκόσμια μουσική παράσταση- και έγινε ο πρώτος ισπανόφωνος καλλιτέχνης που κερδίζει το άλμπουμ της χρονιάς. Στην ομιλία του καταδίκασε ανοιχτά την ICE, δηλώνοντας: «ICE out», υπογραμμίζοντας ότι οι μετανάστες είναι άνθρωποι και Αμερικανοί, και καλώντας σε αγώνα με αγάπη αντί για μίσος.
Bad Bunny gana en la categoría “Album of the Year” con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” esta noche en los #GRAMMY 2026. #BadBunny #DTMF #puertorico pic.twitter.com/53xY3oGZPh— Benito (@BenitoPnkpr) February 2, 2026
«Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι, είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί... Το μόνο πράγμα, πιο ισχυρό από το μίσος, είναι η αγάπη, οπότε παρακαλώ, πρέπει να είμαστε διαφορετικοί. Αν πολεμάμε, πρέπει να το κάνουμε με αγάπη. Δεν τους μισούμε, αγαπάμε τον λαό μας, αγαπάμε τις οικογένειές μας και αυτός είναι ο τρόπος να το κάνουμε, με αγάπη».
Αντίστοιχο μήνυμα έστειλε και η Billie Eilish, η οποία κέρδισε το τραγούδι της χρονιάς για το «Wildflower», λέγοντας ότι «κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη». «Είναι πραγματικά δύσκολο να ξέρεις τι να πεις ή τι να κάνεις αυτή τη στιγμή. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να εκφράζουμε την άποψή μας και να διαμαρτυρόμαστε», πρόσθεσε.
Wildflower by Billie Eilish is 2026 Song of the Year! It’s her 10th Grammy#Grammys— Lunar Surfer (@TheLunarSurfer) February 2, 2026
pic.twitter.com/v9JdSgvOGn
Η Olivia Dean αναδείχθηκε καλύτερη νέα καλλιτέχνιδα, τονίζοντας ότι είναι εγγονή μετανάστη και «προϊόν γενναιότητας».
Πολλοί καλλιτέχνες, από τον Justin Bieber έως την Carole King, φόρεσαν καρφίτσες κατά της ICE, ενώ η Kehlani δήλωσε ανοιχτά ότι ήταν αδιανόητο να μην γίνει κάποια συλλογική δήλωση.
Ο Kendrick Lamar έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πιο βραβευμένος ράπερ όλων των εποχών, ξεπερνώντας τον Jay Z. Κέρδισε πέντε Grammy, μεταξύ των οποίων δίσκο της χρονιάς για το «Luther» με τη SZA, φτάνοντας συνολικά τα 27 βραβεία. Η SZA, από τη σκηνή, κάλεσε το κοινό να μην παραδοθεί στην απόγνωση, τονίζοντας την ανάγκη αλληλεγγύης.
🚨 SZA accepts #GRAMMY award for Record Of The Year 🚨pic.twitter.com/rK37VSWR5p— Music (@Music) February 2, 2026
Εκπλήξεις, αφιερώματα και μεγάλα ονόματα της βραδιάς
Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Δαλάι Λάμα τιμήθηκε με βραβείο Grammy στην κατηγορία Καλύτερου Ηχητικού Βιβλίου, Αφήγησης και Storytelling, για το έργο «Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama».
Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης, Στίβεν Σπίλμπεργκ, κέρδισε το πρώτο του Grammy, αποσπώντας το βραβείο Καλύτερης Μουσικής για το «Music for John Williams», το οποίο παρήγαγε ο ίδιος. Με αυτή τη διάκριση, ο 79χρονος δημιουργός εντάσσεται πλέον στο περίφημο κλαμπ EGOT, έχοντας στην κατοχή του Emmy, Grammy, Όσκαρ και Tony.
Η Lady Gaga απέσπασε βραβεία για το ποπ φωνητικό άλμπουμ και την ποπ-ντανς ηχογράφηση, στέλνοντας μήνυμα ενδυνάμωσης προς τις γυναίκες στη μουσική βιομηχανία. Η Lola Young προκάλεσε έκπληξη κερδίζοντας το βραβείο ποπ σόλο ερμηνείας, αφήνοντας πίσω της ονόματα όπως η Gaga, ο Bieber και η Sabrina Carpenter.
Στην κάντρι μουσική ξεχώρισαν οι Jelly Roll, Chris Stapleton και Tyler Childers, ενώ η Joni Mitchell πρόσθεσε το 11ο Grammy της για το καλύτερο ιστορικό άλμπουμ. Το «Chromakopia» του Tyler, the Creator βραβεύτηκε για το καλύτερο εξώφυλλο άλμπουμ, ενώ το «Golden» των Huntr/x αναδείχθηκε καλύτερο τραγούδι για οπτικά μέσα.
Ο Trevor Noah, παρουσιάζοντας για τελευταία φορά, χαρακτήρισε τα Grammy «το καλύτερο συναυλιακό γεγονός που δεν μπορεί να αγοραστεί με χρήματα» και προκάλεσε αντιδράσεις με το αιχμηρό σχόλιό του για τη Nicki Minaj και τον Ντόναλντ Τραμπ.
Trevor Noah takes another jab at Donald Trump #Grammys: “Song of the Year — that is a Grammy that every artist wants almost as much as Trump wants Greenland, which makes sense because Epstein’s island is gone, he needs a new one to hang out with Bill Clinton” pic.twitter.com/quUWEpX4NL— Deadline (@DEADLINE) February 2, 2026
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με συγκινητικά αφιερώματα, όπως αυτά του Post Malone στον Ozzy Osbourne και της Lauryn Hill στον D’Angelo και τη Roberta Flack, σε μια τελετή που συνδύασε μουσική, μνήμη και έντονο κοινωνικό μήνυμα.
Η λίστα με τους νικητές
- Record of the Year
- Bad Bunny: “DTMF”
- Billie Eilish: “Wildflower”
- Chappell Roan: “The Subway”
- Doechii: “Anxiety”
- Kendrick Lamar & SZA: “Luther” – WINNER
- Lady Gaga: “Abracadabra”
- Rosé & Bruno Mars: “Apt.”
- Sabrina Carpenter: “Manchild”
- Song of the Year
- Bad Bunny: “DTMF”
- Billie Eilish: “Wildflower” – WINNER
- Doechii: “Anxiety”
- Huntr/x: “Golden”
- Kendrick Lamar & SZA: “Luther”
- Lady Gaga: “Abracadabra”
- Rosé & Bruno Mars “APT.”
- Sabrina Carpenter: “Manchild”
- Best Pop Vocal Album
- Justin Bieber – Swag
- Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
- Miley Cyrus – Something Beautiful
- Lady Gaga – Mayhem – WINNER
- Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)
- Best Contemporary Country Album
- Kelsea Ballerini – Patterns
- Tyler Childers – Snipe Hunter
- Eric Church – Evangeline vs the Machine
- Jelly Roll – Beautifully Broken – WINNER
- Miranda Lambert – Postcards from Texas
- Best Música Urbana Album
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos – WINNER
- Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
- J Balvin – Mixteip
- Nicki Nicole – Naiki
- Trueno – EUB Deluxe
- Yandel – Sinfónico (En Vivo)
- Best New Artist
- Olivia Dean – WINNER
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
- Best Pop Solo Performance
- Chappell Roan: “The Subway”
- Justin Bieber: “Daisies”
- Lady Gaga: “Disease”
- Lola Young: “Messy” – WINNER
- Sabrina Carpenter: “Manchild”
- Best Rap Album
- Clipse – Let God Sort Em Out
- Glorilla – Glorious
- JID – God Does Like Ugly
- Kendrick Lamar – GNX – WINNER
- Tyler, the Creator – Chromakopia
- Best Dance-Pop Recording
- Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame
- Lady Gaga – Abracadabra – WINNER
- Zara Larsson – Midnight Sun
- Tate McRae – Just Keep Watching
- PinkPantheress – Illegal
- Best Rap Performance
- Cardi B – Outside
- Clipse – Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams) – WINNER
- Doechii – Anxiety
- Kendrick Lamar – TV Off (ft Lefty Gunplay)
- Tyler, the Creator – Darling, I (ft Teezo Touchdown)
- Best Country Solo Performance
- Tyler Childers – Nose on the Grindstone
- Shaboozey – Good News
- Chris Stapleton – Bad As I Used to Be – WINNER
- Zach Top – I Never Lie
- Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
- Best Rap Song
- Doechii – Anxiety
- Clipse, Pusha T & Malice ft John Legend & Voices of Fire – The Birds Don’t Sing
- Tyler, the Creator ft GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky
- GloRilla – TGIF
- Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay – TV Off – WINNER
- Best Pop Duo/Group Performance
- Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity – WINNER
- Huntr/x – Golden
- Katseye – Gabriela
- Rosé & Bruno Mars – APT.
- SZA Featuring Kendrick Lamar – 30 for 30
- Best R&B Album
- Givēon – Beloved
- Coco Jones – Why Not More?
- Ledisi – The Crown
- Teyana Taylor – Escape Room
- Leon Thomas – Mutt – WINNER
- Best Rock Album
- Deftones – Private Music
- Haim – I Quit
- Linkin Park – From Zero
- Turnstile – Never Enough – WINNER
- Yungblud – Idols
- Best Dance/Electronic Album
- FKA twigs – Eusexua – WINNER
- Fred Again – Ten Days
- PinkPantheress – Fancy That
- Rüfüs Du Sol – Inhale/Exhale
- Skrillex – F U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3
- Best Rock Performance
- Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That
- Linkin Park – The Emptiness Machine
- Turnstile – Never Enough
- Hayley Williams – Mirtazapine
- Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning) – WINNER
- Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording
- Dalai Lama: Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama – WINNER
- Fab Morvan: You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli
- Kathy Garver: Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story
- Ketanji Brown Jackson: Lovely One: A Memoir
- Trevor Noah: Into the Uncut Grass
- Best Metal Performance
- Dream Theater – Night Terror
- Ghost – Lachryma
- Sleep Token – Emergence
- Spiritbox – Soft Spine
- Turnstile – Birds – WINNER
- Best R&B Performance
- Justin Bieber – Yukon
- Chris Brown – It Depends (ft Bryson Tiller)
- Kehlani – Folded – WINNER
- Leon Thomas – Mutt
- Summer Walker – Heart of a Woman
- Best Traditional R&B Performance
- Durand Bernarr – Here We Are
- Lalah Hathaway – Uptown
- Ledisi – Love You Too
- SZA – Crybaby
- Leon Thomas – Vibes Don’t Lie – WINNER
- Best R&B Song
- Kehlani – Folded – WINNER
- Summer Walker – Heart of a Woman
- Chris Brown ft Bryson Tiller – It Depends
- Durand Bernarr – Overqualified
- Leon Thomas – Yes It Is
- Best Alternative Music Album
- Bon Iver – Sable, Fable
- The Cure – Songs of a Lost World – WINNER
- Tyler, the Creator – Don’t Tap the Glass
- Wet Leg – Moisturizer
- Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party
- Best Traditional Country Album
- Charley Crockett – Dollar a Day
- Lukas Nelson – American Romance
- Willie Nelson – Oh What a Beautiful World
- Margo Price – Hard Headed Woman
- Zach Top – Ain’t In It for My Health – WINNER
- Best Global Music Performance
- Bad Bunny – EoO – WINNER
- Ciro Hurtado – Cantando en el Camino
- Angélique Kidjo – Jerusalema
- Yeisy Rojas – Inmigrante Y Que?
- Shakti – Shrini’s Dream (live)
- Anoushka Shankar – Daybreak (ft Alam Khan & Sarathy Korwar)
- Best Rock Song
- Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be – WINNER
- Sleep Token – Caramel
- Hayley Williams – Glu
- Turnstile – Never Enough
- Yungblud – Zombie
- Best Country Song
- Tyler Childers – Bitin’ List – WINNER
- Shaboozey – Good News
- Zach Top – I Never Lie
- Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
- Miranda Lambert and Chris Stapleton – A Song to Sing
- Best Alternative Music Performance
- Bon Iver – Everything is Peaceful Love
- The Cure – Alone – WINNER
- Turnstile – Seein’ Stars
- Wet Leg – Mangetout
- Hayley Williams – Parachute
- Best Compilation Soundtrack for Visual Media
- A Complete Unknown
- F1 The Album
- Kpop Demon Hunters
- Sinners – WINNER
- Wicked
- Best Music Video
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Clipse – So Be It
- Doechii – Anxiety – WINNER
- OK Go – Love
- Sade – Young Lion
- Best Song Written for Visual Media
- Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be (From Tron: Ares)
- Huntr/x – Golden (from KPop: Demon Hunters) – WINNER
- Miles Caton – I Lied to You (From Sinners)
- Elton John and Brandi Carlile – Never Too Late (From Elton John: Never Too Late)
- Jayme Lawson – Pale, Pale Moon (From Sinners)
- Rod Wave – Sinners (From Sinners)
- Best Folk Album
- Rhiannon Giddens & Justin Robinson – What Did the Blackbird Say to the Crow
- Patty Griffin – Crown of Roses
- I’m With Her – Wild and Clear and Blue – WINNER
- Jason Isbell – Foxes in the Snow
- Jesse Welles – Under the Powerlines (April 24 – September 24)
- Best Dance/Electronic Recording
- Disclosure & Anderson Paak – No Cap
- Fred again, Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
- Kaytranada – Space Invader
- Skrillex – Voltage
- Tame Impala – End of Summer – WINNER
- Best African Music Performance
- Burna Boy – Love
- Davido ft Omah Lay – With You
- Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love
- Ayra Starr feat. Wizkid – Gimme Dat
- Tyla – PUSH 2 START – WINNER
- Best Jazz Performance
- Lakecia Benjamin – Noble Rise (ft Immanuel Wilkins & Mark Whitfield)
- Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (live) – WINNER
- Samara Joy – Peace Of Mind / Dreams Come True
- Michael Mayo – Four
- Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth – All Stars Lead to You (live)
- Best Orchestral Performance
- Michael Repper (National Philharmonic) – Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture
- Andris Nelsons (Boston Symphony Orchestra) – Messiaen: Turangalîla-Symphonie – WINNER
- Gustavo Dudamel (Simón Bolívar Symphony Orchestra) – Ravel: Boléro
- Yannick Nézet-Séguin (The Philadelphia Orchestra) – Still & Bonds
- Esa-Pekka Salonen (San Francisco Symphony) – Stravinsky: Symphony in Three Movements
- Best Comedy Album
- Bill Burr – Drop Dead Years
- Sarah Silverman – PostMortem
- Ali Wong – Single Lady
- Jamie Foxx – What Had Happened Was…
- Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze – WINNER
- Best Melodic Rap Performance
- Fridayy ft Meek Mill – Proud Of Me
- JID ft Ty Dolla $ign & 6Lack – Wholeheartedly
- Kendrick Lamar with SZA – luther – WINNER
- Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj
- PARTYNEXTDOOR & Drake – SOMEBODY LOVES ME
- Producer of the Year
- Dan Auerbach
- Cirkut – WINNER
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
- Songwriter of the Year
- Amy Allen – WINNER
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr
- Laura Veltz
