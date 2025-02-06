Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη ότι θα δημιουργήσει ένα Γραφείο Πίστης στον Λευκό Οίκο και θα δώσει εντολή στην υπουργό Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι να συγκροτήσει και να ηγηθεί μιας ειδικής ομάδας για την εξάλειψη αυτού που αποκάλεσε προκατάληψη κατά των Χριστιανών εντός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Αποστολή αυτής της ειδικής ομάδας θα είναι να περιορίσει αμέσως όλες τις μορφές στοχοποίησης Χριστιανών και διακρίσεων εναντίον τους εντός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, όπως στο υπουργείο Δικαιοσύνης, κάτι που είναι εντελώς φρικτό, στο IRS (σ.σ. Εφορία), το FBI και άλλες υπηρεσίες», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε μια χριστιανική εκδήλωση.

Τόνισε πως θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα αργότερα σήμερα με το οποίο θα δίνει εντολή στην Μπόντι ως «αρχηγό μιας ειδικής ομάδας - ολοκαίνουργιας - για την εξάλειψη της προκατάληψης κατά των Χριστιανών». Δεν έδωσε παραδείγματα τέτοιας προκατάληψης.

Μια ακόμη απόφαση του Τραμπ εγείρει πιθανά ερωτήματα αναφορικά με τη συνταγματικότητα της, σχετικά με τον διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, με την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος να θέτει όρια σε κυβερνητική υποστήριξη μιας θρησκείας.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα δημιουργήσει μια νέα επιτροπή για τη θρησκευτική ελευθερία.

«Αν δεν έχουμε θρησκευτική ελευθερία, τότε δεν έχουμε ελεύθερη χώρα», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

