Η Citi «βλέπει» εκτίναξη του χρυσού στα 3.000 δολάρια λόγω Τραμπ

Άνοδο της τιμής του χρυσού στο επίπεδο ρεκόρ των 3.000 δολαρίων εντός του επόμενου τριμήνου «βλέπει» η Citigroup, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο εμπορικός πόλεμος που έχει πυροδοτήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχουν εκτινάξει τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται «ασφαλή καταφύγια».

Από την πρώτη στιγμή της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ τάραξε στις αγορές με τις απειλές του για επιβολή δασμών, που ήγειραν ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, αναζωπύρωση του πληθωρισμού και αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόδιο.

Εν μέσω αυτού του κλίματος, οι επενδυτές άρχισαν να στρέφονται στην ασφάλεια που προσφέρει το πολύτιμο μέταλλο, τάση που οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας εκτιμούν ότι θα συνεχιστεί, ενώ προβλέπουν ότι και οι κεντρικές τράπεζες θα εξακολουθήσουν να διευρύνουν τα αποθέματά τους σε χρυσό.

«Ο ανοδικός κύκλος του χρυσού φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και επί Τραμπ 2.0», επισημαίνουν οι αναλυτές της Citi σε έκθεσή τους, επικαλούμενοι τους κινδύνους που δημιουργούν η επιβράδυνση της ανάπτυξης και τα υψηλά επιτόκια.

Μάλιστα, η τιμή του χρυσού έχει καταγράψει αλλεπάλληλα ιστορικά υψηλά τις τελευταίες ημέρες εν μέσω των ανησυχιών για έναν νέο εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, καθώς και λόγω των απειλών του Τραμπ να επιβάλλει δασμούς και σε σειρά άλλων χωρών.

Στο πλαίσιο αυτό η Citi προχώρησε στην ανοδική αναθεώρηση της τριμηνιαίας τιμής-στόχου για την τιμή του πολύτιμου μετάλλου στα 3.000 δολάρια, από τα 2.800 δολάρια προηγουμένως, επίπεδο που το πολύτιμο μέταλλο έχει ήδη ξεπεράσει.

Σημειώνεται ότι η τιμή του χρυσού κινείται αυτήν την ώρα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κινείται στα 2.868 δολάρια, απέχοντας λιγότερο από 20 δολάρια από το επίπεδο ρεκόρ που κατέγραψε την Τετάρτη.

Η επενδυτική τράπεζα σημειώνει επίσης ότι η ανατίμηση του αμερικανικού δολαρίου θα ενισχύσει την «όρεξη» των κεντρικών τραπεζών των αναδυόμενων οικονομιών να ενισχύουν τα αποθέματά του σε χρυσό προκειμένου να στηρίξουν τα εθνικά τους νομίσματα, ενώ και οι επενδυτές θα στραφούν στην αγορά τόσο φυσικών ποσοτήτων χρυσού όσο και διαπραγματεύσιμων συμβολαίων, γεγονός που θα δώσει επιπλέον ώθηση στην τιμή του πολύτιμου μετάλλου.

Η Citi αύξησε επίσης την τιμή-στόχο για την τιμή του χρυσού στο τέλος του έτους κατά 100 δολάρια, στα 2.900 δολάρια η ουγγιά.





