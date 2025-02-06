«Οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μας έχουν επανειλημμένα αποδείξει ότι δεν θα επιτρέψουν καμία προσπάθεια παραβίασης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας», αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, με αφορμή την είδηση που κυκλοφόρησε στον Τύπο ότι τουρκική κορβέτα παρενέβη στις εργασίες υποθαλάσσιας πόντισης καλωδίων 7 μίλια βόρεια της νήσου Κρήτης.
«Μέχρι σήμερα οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μας έχουν επανειλημμένα αποδείξει ότι δεν θα επιτρέψουν καμία προσπάθεια παραβίασης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας. Στις περιοχές όπου έχουμε δικαιώματα και συμφέροντα, όπως κάναμε στο παρελθόν, έτσι και σήμερα, αλλά και στο μέλλον, θα προβούμε στις απαραίτητες παρεμβάσεις στις δραστηριότητες που επιχειρεί να διεξάγει η Ελλάδα με τρόπο τετελεσμένο. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ελληνικά σκάφη που διεξάγουν τέτοιου είδους δραστηριότητες προειδοποιούνται μέσω ασυρμάτου. Η υιοθέτηση μιας εποικοδομητικής προσέγγισης με στόχο την ειρηνική επίλυση των διαφορών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θα είναι προς όφελος όλων», δhλώνουν χαρακτηριστικά.
Βόρεια της Κρήτης η τουρκική κορβέτα - Παρακολουθούν ελληνική φρεγάτα και σκάφος του Λιμενικού
Υπενθυμίζεται πως σε εξέλιξη είναι έρευνες του ιταλικού ερευνητικού πλοίου Ievoli Relume, για πόντιση καλωδίου βόρεια της Κρήτης και συγκεκριμένα βόρεια του κόλπου του Αγίου Νικολάου, μετά την έκδοση σχετικής Navtex.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και του Σταύρου Ιωαννίδη, η Τουρκία έχει αναπτύξει στην περιοχή ένα πολεμικό πλοίο και αντίστοιχα από ελληνικής πλευράς υπάρχει μια φρεγάτα αλλά και ένα πλοίο του Λιμενικού.
Και οι δύο πλευρές κρατούν απόσταση προς το παρόν από το ερευνητικό πλοίο, ωστόσο η τουρκική κορβέτα, φέρεται να έχει εκπέμψει σήμα μέσω ασυρμάτου που λέει πως το πλοίο βρίσκεται σε περιοχή εκτός της δικαιοδοσίας του.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ιταλικό πλοίο βρίσκεται βόρεια της Κρήτης, πολύ μακριά από το τουρκολιβυκό μνημόνιο και είναι μια περιοχή η Τουρκία δεν έχει προσεγγίσει ξανά με πολεμικά πλοία για να προκαλέσει παρενόχληση σε ερευνητικό πλοίο. Και για αυτό το λόγο παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή από την Αθήνα.
