Ισραηλινό στρατοδικείο καταδίκασε σήμερα Ισραηλινό στρατιώτη σε επτά μήνες φυλάκιση για «κακομεταχείριση» Παλαιστινίων κρατουμένων, ανακοίνωσε ο στρατός.

«Μετά την ομολογία εφέδρου που υπηρετούσε ως φρουρός στη φυλακή Σντε Τεϊμάν (νότιο Ισραήλ) για κακομεταχείριση κρατουμένων για λόγους εθνικής ασφάλειας, εκδόθηκε η ποινή του» σήμερα, αναφέρει ανακοίνωση του στρατού.

«Ο έφεδρος στρατιώτης κρίθηκε ένοχος για τον επανειλημμένο ξυλοδαρμό κρατουμένων με τις γροθιές του και με το όπλο του, ενώ οι κρατούμενοι ήταν δεμένοι με χειροπέδες και με τα μάτια τους δεμένα».

Το κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν δημιουργήθηκε σε μια στρατιωτική βάση για την κράτηση Παλαιστινίων που είχαν συλληφθεί στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο οποίος ξεκίνησε μετά την άνευ προηγουμένη φονική επίθεση μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

«Το στρατοδικείο έκρινε ότι οι ενέργειες του κατηγορουμένου ήταν σοβαρές και ότι οι στρατιώτες έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν την εξουσία που τους έχει δοθεί σύμφωνα με τις αξίες του ισραηλινού στρατού», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τον Ιούλιο του 2024, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, σε έκθεση ανέφερε ότι μετά τον πόλεμο της 7ης Οκτωβρίου, πολλοί Παλαιστίνιοι οδηγήθηκαν στη φυλακή μυστικά, σε ορισμένες περιπτώσεις υπέστησαν κακομεταχείριση που ενδέχεται να ισοδυναμεί με βασανιστήρια.

«Οι μαρτυρίες που συλλέχθηκαν από την Ύπατη Αρμοστεία και από άλλους φορείς υποδηλώνουν πολλές αποτρόπαιες πράξεις, όπως ο εικονικός πνιγμός και η χρησιμοποίηση σκυλιών κατά κρατουμένων, μεταξύ άλλων, αποτελώντας κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», είχε δηλώσει τότε ο Τουρκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

