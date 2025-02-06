Η Αίγυπτος απορρίπτει και δεν θα συμμετάσχει σε καμία πρόταση που περιλαμβάνει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της, μετά το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που προβλέπει να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο του θύλακα της Γάζας και την έκκληση του προς την Αίγυπτο να δεχθεί να μετεγκατασταθούν οι Παλαιστίνιοι.

Η Αίγυπτος που συνορεύει με τον παλαιστινιακό θύλακα, κατήγγειλε τις εκδηλώσεις υποστήριξης μελών του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου για το σχέδιο δημιουργίας μιας «Ριβιέρας της Μέσης Ανατολής» στη Γάζα υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδωσε εντολή χθες Τετάρτη στον στρατό να ετοιμάσει ένα σχέδιο που θα επιτρέπει την εθελοντική αποχώρηση κατοίκων από την Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Προφανώς, αναφερόμενο στην εντολή του Κατς, το υπουργείο ανακοίνωσε τα εξής: «Η Αίγυπτος υπογραμμίζει τις καταστροφικές συνέπειες αυτής της ανεύθυνης πράξης που αποδυναμώνει τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, θα τις συνθλίψει και θα υποκινήσει την επιστροφή των μαχών».

Τον Ιανουάριο η Αίγυπτος, μαζί με το Κατάρ και τις ΗΠΑ, μεσολάβησε για τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τερματίζοντας έναν πόλεμο 15 μηνών που αναστάτωσε τη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας επρόκειτο να ξεκινήσουν αυτήν την εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

