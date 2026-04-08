Γραφείο Νετανιάχου: Το Ισραήλ υποστηρίζει την απόφαση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός - Η εκεχειρία δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο

«Το Ισραήλ υποστηρίζει την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες και την προσπάθεια των ΗΠΑ να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποτελεί πλέον πυρηνική, πυραυλική και τρομοκρατική απειλή», αναφέρει ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τονίζει ωστόσο πώς, αντίθετα με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ, αλλά και του Ανώτατου συμβουλίου ασφαλείας του Ιράν, ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται στην εκεχειρία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Ισραήλ υποστηρίζει την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα ανοίξει αμέσως το Στενό του Ορμούζ και θα σταματήσει όλες τις επιθέσεις κατά των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής.

Το Ισραήλ υποστηρίζει επίσης την προσπάθεια των ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποτελεί πλέον πυρηνική, πυραυλική και τρομοκρατική απειλή για την Αμερική, το Ισραήλ, τους Άραβες γείτονες του Ιράν και τον κόσμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει στο Ισραήλ ότι είναι δεσμευμένες στην επίτευξη αυτών των στόχων, τους οποίους συμμερίζονται οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι περιφερειακοί σύμμαχοι του Ισραήλ, στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις.

Η δύο εβδομάδων εκεχειρία δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

